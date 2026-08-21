TSV Gau-Odernheim erneut in Gau-Heppenheim Gegen den Ahrweiler BC sind die Oberliga-Fußballer in der Pflicht +++ Der Aufsteiger ist Konkurrent im Abstiegskampf +++ Außerdem köchelt der Pokalhit von Torben Schröder · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Noch immer leiden die Fußballer des TSV Gau-Odernheim unter den Folgen des im Sommer versengten Rasens. Entspannung zeichnet sich aber ab. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim / Gau-Heppenheim. TuS Koblenz, TSV Schott Mainz, Wormatia Worms. Das sind die ersten drei Spiele der Oberliga-Fußballer des TSV, die in dieser Saison auf der heimischen Sportanlage ausgetragen werden sollen. An diesem Sonntag (15 Uhr) kommt Aufsteiger Ahrweiler BC ein, so die große Hoffnung, bis auf Weiteres letztes Mal nach Gau-Heppenheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Täglich für mehrere Stunden kümmert sich das Rasenplatz-Team um den ob der langen, trockenen Hitzeperiode stark in Mitleidenschaft gezogenen Untergrund am Petersberg, wie Vorstandssprecher Oliver Grub sagt. In dieser Woche solle der Platz noch geschont werden. „Die Spiele gegen Koblenz, Schott und Wormatia werden wir zu Hause spielen“, verspricht Grub.

Für das Pokalspiel wird über den Kunstrasen nachgedacht Nun kann „zu Hause“ mehrerlei bedeuten. Laut den Oberliga-Statuten ist der Kunstrasen zu klein. Nur bei Zustimmung der Gäste könnte dort ausnahmsweise gespielt werden. Wobei Trainer Florian Diel und die Mannschaft um ein Vielfaches lieber auf dem heimischen Rasenplatz auflaufen, zumindest in dessen mehr als vorzeigbarer Beschaffenheit aus der vorigen Saison. Der Verbandspokal findet unter dem Regelwerk des Südwestdeutschen Fußballverbandes statt, und dort waren Verlegungen auf den kleinen Kunstrasen nie ein Problem. Diel spricht von einem „Gedankenspiel“ und einer „nicht ganz abwegigen“ Überlegung, im Viertrunden-Spiel gegen Schott dorthin auszuweichen. Vom Pokal-Duell der Mainzer mit Wormatia Worms am Dienstag (3:1 n.V., zu sehen im Re-Live unserer Übertragung) war der TSV-Trainer begeistert: „Das war eines der besten Spiele, die ich seit einigen Jahren vor Ort gesehen habe. Schott war unfassbar gut. Da waren so viele Rückschläge, die ihnen anscheinend gar nichts ausgemacht haben. Diese Wucht, diese Bank – Wahnsinn, wie gut die Mannschaft ist. Angsteinflößend, wie die aufdrehen konnten.“ Aus dem Diel-Bonmot des „grandiosen Horror-Loses“, ausgesprochen vor der Partie, ist nunmehr das „Horror-Los“ übrig geblieben.