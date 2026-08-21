TSV Gau-Odernheim erneut in Gau-Heppenheim

Gau-Odernheim / Gau-Heppenheim. TuS Koblenz, TSV Schott Mainz, Wormatia Worms. Das sind die ersten drei Spiele der Oberliga-Fußballer des TSV, die in dieser Saison auf der heimischen Sportanlage ausgetragen werden sollen. An diesem Sonntag (15 Uhr) kommt Aufsteiger Ahrweiler BC ein, so die große Hoffnung, bis auf Weiteres letztes Mal nach Gau-Heppenheim.
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Täglich für mehrere Stunden kümmert sich das Rasenplatz-Team um den ob der langen, trockenen Hitzeperiode stark in Mitleidenschaft gezogenen Untergrund am Petersberg, wie Vorstandssprecher Oliver Grub sagt. In dieser Woche solle der Platz noch geschont werden. „Die Spiele gegen Koblenz, Schott und Wormatia werden wir zu Hause spielen“, verspricht Grub.
Nun kann „zu Hause“ mehrerlei bedeuten. Laut den Oberliga-Statuten ist der Kunstrasen zu klein. Nur bei Zustimmung der Gäste könnte dort ausnahmsweise gespielt werden. Wobei Trainer Florian Diel und die Mannschaft um ein Vielfaches lieber auf dem heimischen Rasenplatz auflaufen, zumindest in dessen mehr als vorzeigbarer Beschaffenheit aus der vorigen Saison. Der Verbandspokal findet unter dem Regelwerk des Südwestdeutschen Fußballverbandes statt, und dort waren Verlegungen auf den kleinen Kunstrasen nie ein Problem. Diel spricht von einem „Gedankenspiel“ und einer „nicht ganz abwegigen“ Überlegung, im Viertrunden-Spiel gegen Schott dorthin auszuweichen.
Vom Pokal-Duell der Mainzer mit Wormatia Worms am Dienstag (3:1 n.V., zu sehen im Re-Live unserer Übertragung) war der TSV-Trainer begeistert: „Das war eines der besten Spiele, die ich seit einigen Jahren vor Ort gesehen habe. Schott war unfassbar gut. Da waren so viele Rückschläge, die ihnen anscheinend gar nichts ausgemacht haben. Diese Wucht, diese Bank – Wahnsinn, wie gut die Mannschaft ist. Angsteinflößend, wie die aufdrehen konnten.“ Aus dem Diel-Bonmot des „grandiosen Horror-Loses“, ausgesprochen vor der Partie, ist nunmehr das „Horror-Los“ übrig geblieben.
Doch an die Partie, einstweilen auf den 2. September angesetzt, gilt es, zunächst keine weiteren Gedanken zu verschwenden. Vor den beiden Heim-Highlights in der Liga am 29. August und 9. September, zwischen die sich noch das Gastspiel in Wiesbach (5. September) schiebt, ist das Spiel gegen Ahrweiler von besonderer Wichtigkeit. Der personell fast gänzlich neu aufgestellte Aufsteiger ist mit null Punkten gestartet, was den Verdacht nahelegt, dass es eine Saison im Abstiegskampf geben wird. Damit ist der „ABC“ direkter Konkurrent des TSV.
Die Vorbereitung findet weiterhin auf fremden Plätzen statt. Die Organisation des Ausweichheimspiels gegen den SV Gonsenheim (0:1) durch die Gau-Heppenheimer verlief reibungslos. Ein Wiedersehen gab es auch mit dem SVG, am Montag im Testspiel. Diel setzte 22 Mann ein, um nach dem Waldbrand-bedingten Ausfall des Gastspiels in Wittlich alle Mann im Rhythmus zu halten. Ein 3:1-Sieg bei einer stärker mit Reservisten bestückten SVG-Elf sprang heraus.
Dass nach Gonsenheim auch Ahrweiler dem Wechsel nach Gau-Heppenheim zustimmte, kann man dem Aufsteiger hoch anrechnen. Vereine können es einander auch schwer machen. „Unsere Aufgabe wird sein, die nächsten Punkte zu ziehen“, betont Diel, der auf Jakob Friedrich (Rotsperre) und wohl auch Urfan Nassery (Fieber) verzichten muss.