TSV Gau-Odernheim: Erfolgsgeheimnis sind Rotation und Spirit

9-9-9, 36:36. Nach Siegen, Unentschieden und Niederlagen sowie in der Torbilanz ist der TSV nach 80 Prozent der Saison exaktes Mittelmaß. Diese angesichts der Rahmenbedingungen gewaltige Leistung ist nur mit maximaler Geschlossenheit möglich. Und doch ist die Abstiegszone nur sechs Zähler entfernt. „Dieser Sieg ist auf so vielen Ebenen Gold wert, aber 36 Punkte werden am Ende nicht reichen“, betont Diel vor der Reise zu einem Gegner, der „unfassbar gut ist in fast allen Bereichen“. Beste Offensive, stabile Abwehr, stark bei Standards, Plan mit Ball, Erfahrung, Zusammenhalt – bei den Attributen, die der TSV-Trainer auflistet, fehlt eigentlich nur die Kaderbreite. Viel rotiert hat der FKP in dieser Woche nicht.

Harmonischer Übergang im Tor

Das tun die Gau-Odernheimer sogar im Tor. In Kaiserslautern durfte Talent Leander Schmitt mitjubeln, gegen die „Cosmonauten“ hielt Routinier Daniel Diel sein sechstes Zu-Null. Elf Spiele, sieben in der Liga und alle vier im Pokal, bestritt der 20-Jährige, 20 Ligaspiele der 34-Jährige. Kommende Saison dürften sich die Anteile, wenn Schmitt weiterhin so fleißig trainiert, weiter verschieben. Es ist ein schrittweiser Generationswechsel, den Daniel Diel ein weiteres Jahr mitträgt.