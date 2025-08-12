TSV Gau-Odernheim: Emre Gümüs macht den Unterschied

Seine kräftig durchrotierte Elf machte es nur anfangs spannend. Denn der Binger Daniel Martin setzte nach einem Ballverlust der Gau-Odernheimer Abwehr den ersten Treffer (15.) – kurz nach einem Abseitstor der Hassia. Mit einem Doppelschlag vor der Pause drehte der Favorit vor 250 Zuschauern die Partie. Pierre Radetz traf nach einer Ecke per Kopf (39.), Emre Gümüs nutzte eine Balleroberung per Schlenzer ins Eck (45.+3).

Vom Elfmeterpunkt sorgte der eingewechselte Noah Juricinec nach Foul an Gümüs für die Entscheidung (58.), ehe Eigengewächs Lennart Bickel den Schlusspunkt setzte (90.). „Wir hatten 60 Minuten lang sehr viel Ballbesitz und haben noch einige Hochkaräter liegen lassen, ehe wir es hinten raus verwaltet haben. Wir sind auch mental müde“, berichtet Diel.

Zwei trainingsfreie Tage und das spielfreie Wochenende kommen gelegen, ehe der im DFB-Pokal aktive FV Engers am nächsten Mittwoch (19.30 Uhr) am Petersberg antritt. Für einen Einsatz empfohlen hat sich Emre Gümüs: „Er war offensiv der Unterschiedsspieler.“ Ein Wunschlos hat Diel nicht: „Wenn es ein Oberligist wird, dann gern daheim.“ Und auswärts wären kurze Wege schön.