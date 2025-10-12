TSV Gau-Odernheim: Drei Punkte und ein Neuzugang

Drei Punkte und ein Neuzugang – die Saarland-Reise des TSV Gau-Odernheim war ein voller Erfolg. 3:0 (2:0) gewann der Oberliga-Aufsteiger beim FV Diefflen. Und setzte dabei erstmals Kenan Dogan ein.

Vor dem Pirmasens-Spiel vorige Woche (1:4) sollte die Verpflichtung des 23-Jährigen eigentlich schon publik gemacht werden, doch dann rotierte TSV-Trainer Florian Diel zurück. Die vertragliche Situation des Ex-Pirmasensers, der aus der FCK-Jugend kam und ein gutes Drittel seiner 62 Oberligaspiele für die TSG Pfeddersheim absolviert hatte, war kompliziert. Und konnte am Freitagnachmittag geklärt werden. Der Deutsch-Türke aus Kirchheimbolanden ist als Schienenspieler eingeplant. Schon im Sommer bestand Kontakt, nun schloss sich Dogan dem TSV an.

Als der Neuzugang nach gut einer Stunde aufs Feld kam, war die Partie schon entschieden. Diel sah „in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes, offenes, intensives und zweikampfreiches Spiel gegen eine Dieffler Mannschaft, die sehr variabel gespielt hat. Das war Augenhöhe, mit dem Unterschied, dass wir die Tore gemacht haben.“

Zweimal bereitete „das Kollektiv“ vor. Die Konsequenz: Aki Dimitrijevic (13.) und Belel Meslem (48.) eroberten sich weit vorne den Ball und vollstreckten selbst. Mit dem 3:0 war die Entscheidung gefallen. Zuvor aber war, wie Diel zugibt, auch Spielglück dabei, weil die Saarländer ebenfalls ihre Hochkaräter hatten, diese aber verballerten.

Dietrichs erstes Tor in der Ära Diel

Anders als Luca Dietrich, der eine sehenswerte Kombination vollendete. Ballgewinn Jannis Maurer im Gegenpressing, Noah Juricinec spielt vor auf Gradi Nkunga, der mit der Brust für den Torschützen ablegt (22.). Es war Dietrichs erster Treffer in der Ära Diel, letztmals netzte der Mittelfeldspieler im Mai 2024.

Diel lobt, dass seine Mannschaft „mit viel Selbstverständnis verteidigt“ hat. „Wir haben uns in der Halbzeitpause extrem viel vorgenommen, denn wir hatten zuletzt oft gute Halbzeiten gespielt, aber selten gute 90 Minuten. Mit dem 3:0 haben wir sie gebrochen und es danach versäumt, es klarer ausgehen zu lassen.“ Drei weitere ungenutzte Hundertprozentige zählte der TSV-Trainer. Doch die Tore brauchte es nicht mehr, um die Siege-Niederlagen-Bilanz wieder auszugleichen.

Dogan sollte erst gar nicht in den Kader rutschen, denn eigentlich sieht Diel bei dem 23-Jährigen noch konditionellen Aufholbedarf. Doch dann brach Julian Meininger verletzt weg – und die Chance, Dauerbrenner Hannes Zundel etwas Verschnaufpause zu gönnen, bot sich. Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) besteht im Pokalspiel beim Landesliga-Spitzenteam SV Büchelberg Dogans nächste Chance auf Spielminuten. Diel will Keeper Leander Schmidt wieder ein Spiel geben, ansonsten im Rahmen des Ligaüblichen rotieren. Und sich das Viertelfinal-Ticket sichern.

Es wartet eine Fahrt zum bis in die Spitzengruppe durchgestarteten Verbandsliga-Aufsteiger FC Bienwald Kandel. Deren Spielertrainer Yaselin Öczelik scheiterte übrigens im Mai 2017 in den Aufstiegsspielen zur Landesliga am TSV Gau-Odernheim – mit dem SV Büchelberg. Und auswärts, das liegt dem TSV offenbar. Sechs Spiele, vier Siege und ein Remis – kein Oberligist hat in der Fremde mehr Punkte geholt als der kampf- und konterstarke Aufsteiger.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Juricinec, Friedrich, Radetz – Zundel (62. Dogan), Breitenbruch (80. Maier), Dietrich, Maurer – Dimitrijevic (62. Hahn) – Nkunga (71. Rexhepi), Meslem (80. Gümüs).