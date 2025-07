TSV Gau-Odernheim: Doppelt vom Punkt gefordert

Dudenhofen. Kommende Woche steigt der TSV Gau-Odernheim, gemeinsam mit allen Verbands-, Ober- und Regionalligisten, in den Verbandspokal ein. An diesem Dienstag, 16 Uhr, kann man die Auslosung auf den Social-Media-Kanälen des SWFV verfolgen. Die gute Nachricht für die Petersberg-Elf: Sie tritt mit der Erfahrung zumindest eines gewonnenen Elfmeterschießens in den Wettbewerb ein.