TSV Gau-Odernheim: Diels Bedingungen, um zu bleiben

Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt und genießen diesen Moment. Aber Saisonziel bleibt der Klassenerhalt. Alles andere wäre Bonus.

Welche drei entscheidenden Gründe für den Erfolg sehen Sie?

Zuerst muss ich mein Trainerteam nennen, in dem viel Identifikation, Leistungsbereitschaft und Expertise steckt, was uns ermöglicht, auf sehr hohem Niveau zu trainieren. Zweitens geht es um Kontinuität. Ich bin ein Freund der vielen kleinen Schritte. Wir haben diese Saison im Schnitt 23 Mann im Training. Das ist die Grundlage für eine gute Entwicklung. Zum Dritten – das Kollektiv. Keiner steht über dem Team. Die Beziehungen untereinander stehen im Vordergrund, weswegen es beispielsweise auch keinen Materialdienst oder Strafenkatalog gibt.

Was muss besser werden? Ich würde gern mit den Jungs daran arbeiten, dass sich unser Selbstverständnis weiter verfestigt. Wir sind eine junge Truppe, das zeigt sich teilweise in einem recht wilden Spielstil. Da gilt es, auch mal mit Ballbesitzphasen Druck rauszunehmen. Ich denke, eine gewisse Selbstverständlichkeit auf dem Platz konnten wir die letzten Wochen ansteuern.

Mit Luis Breitenbruch und Felix Schrod haben nun sechs Mann verlängert. Was passiert personell sonst noch im Winter? Das Ziel ist, einen Großteil des Kaders zu halten und frühzeitig Planungssicherheit zu haben. Tobias Schneider stehen Operationen bevor, er wird in dieser Saison keinen Fußball mehr spielen. Paul Galle hat sich entschieden, in der Rückrunde in der 1b zu spielen. Urfan Nassery bleibt mindestens bis Saisonende bei uns. In der Vorbereitung werden wir wieder drei U19-Jungs dazu nehmen.