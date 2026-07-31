TSV Gau-Odernheim: Diel-Umfrage vor dem Auftakt Vor dem Saisonstart des Oberligisten fordert TSV-Trainer Florian Diel ein Feedback seiner Spieler von Torben Schröder · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Am Samstag steigt für den TSV Gau-Odernheim der Oberligaauftakt. Davor mussten die Petersberger Spieler um Stürmer Bobby Edet (rechts) aber noch einen Fragebogen ausfüllen. Auch im Bild: Jan Christoph Just (Schott Mainz). Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. Nicht wenige werden sich freuen – die Vorbereitung hat ein Ende. An diesem Samstag, 14.30 Uhr, beginnt der TSV Gau-Odernheim seine zweite Saison in der Oberliga beim SV Auersmacher. „Ich sehe uns gut vorbereitet“, sagt Trainer Florian Diel.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Macher von Aufstieg und Klassenerhalt setzt auf interne Feedbackkultur. Anonym sollen die Spieler Lob und Kritik aussprechen. Etwa ein Viertel des Kaders fand die Belastungssteuerung zu intensiv, was dem Chefcoach tendenziell recht gibt – erst recht in Verbindung mit dem Befund, dass es keine einzige muskuläre Verletzung gab. Und ohne maximale Fitness sind die Chancen auf den Ligaverbleib gering.

Luis Breitenbruch nur kurz im Krankenhaus Eine Schrecksekunde gab es bei der Generalprobe gegen Schott Mainz (1:3), als Luis Breitenbruch nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus musste. Anfang der Woche stand der Zehner schon wieder auf dem Trainingsplatz, wenn auch in den Zweikämpfen geschont. „Luis ist zäh wie Gummi“, sagt Diel. Schneller als gedacht hat sich auch Abwehrchef Jakob Friedrich wieder Testspiel-Einsätze erarbeitet. „Er war sehr fleißig“, lobt der Chefcoach. Doch nach dreimonatiger Zwangspause werde es bis zur Topform noch ein paar Wochen brauchen. Friedrich wird die Kapitänsbinde behalten, Noah Juricinec und Luca Dietrich sind die Stellvertreter. Da waren sich Trainerteam und Mannschaft einig. Den Mannschaftsrat komplettieren Daniel Diel, Hannes Zundel und Breitenbruch. Gut eingegliedert haben sich die Neuzugänge, Bobby Edet und Nils Schäfer als gestandene Akteure, Benjamin Patschke und Silvio Roos als talentierte Herausforderer sowie Aleksandr Vyatkin und Ahmed Mutala als Eigengewächse, die schon ihre Eindrücke hinterlassen haben.