TSV Gau-Odernheim: Diel-Umfrage vor dem Auftakt

Gau-Odernheim. Nicht wenige werden sich freuen – die Vorbereitung hat ein Ende. An diesem Samstag, 14.30 Uhr, beginnt der TSV Gau-Odernheim seine zweite Saison in der Oberliga beim SV Auersmacher. „Ich sehe uns gut vorbereitet“, sagt Trainer Florian Diel.
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Der Macher von Aufstieg und Klassenerhalt setzt auf interne Feedbackkultur. Anonym sollen die Spieler Lob und Kritik aussprechen. Etwa ein Viertel des Kaders fand die Belastungssteuerung zu intensiv, was dem Chefcoach tendenziell recht gibt – erst recht in Verbindung mit dem Befund, dass es keine einzige muskuläre Verletzung gab. Und ohne maximale Fitness sind die Chancen auf den Ligaverbleib gering.
Eine Schrecksekunde gab es bei der Generalprobe gegen Schott Mainz (1:3), als Luis Breitenbruch nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus musste. Anfang der Woche stand der Zehner schon wieder auf dem Trainingsplatz, wenn auch in den Zweikämpfen geschont. „Luis ist zäh wie Gummi“, sagt Diel. Schneller als gedacht hat sich auch Abwehrchef Jakob Friedrich wieder Testspiel-Einsätze erarbeitet. „Er war sehr fleißig“, lobt der Chefcoach. Doch nach dreimonatiger Zwangspause werde es bis zur Topform noch ein paar Wochen brauchen.
Friedrich wird die Kapitänsbinde behalten, Noah Juricinec und Luca Dietrich sind die Stellvertreter. Da waren sich Trainerteam und Mannschaft einig. Den Mannschaftsrat komplettieren Daniel Diel, Hannes Zundel und Breitenbruch. Gut eingegliedert haben sich die Neuzugänge, Bobby Edet und Nils Schäfer als gestandene Akteure, Benjamin Patschke und Silvio Roos als talentierte Herausforderer sowie Aleksandr Vyatkin und Ahmed Mutala als Eigengewächse, die schon ihre Eindrücke hinterlassen haben.
Sie alle werden, sofern die Trainingsleistung stimmt, in regelmäßigen Abständen ihre Chancen bekommen, spätestens wenn der TSV Mitte ab August auch in den Verbandspokal einsteigt. Diel wird erneut darauf aus sein, möglichst viele Spieler durch Spielpraxis in Wettkampfverfassung zu halten. Bei fünf Wechseloptionen relativiert sich die Bedeutung einer Startelf ohnehin.
Zudem sind viele Positionen umkämpft, und Konkurrenzdruck belebt das Geschäft – erst recht, wenn er mit einer guten Teamchemie einhergeht. „Wir sind eine sehr, sehr homogene Truppe, noch deutlich homogener als letztes Jahr“, sagt Diel. Bislang zumindest sei weniger Unzufriedenheit zu spüren, die immer droht, wenn ein breiter Kader voll besetzt ist.
Anonyme und darum, so Diels Kalkül, ehrlichere Kritik gab es indes am „manchmal ein bisschen harschen“ Umgangston des Trainers. Ja, das könne er verstehen. Dafür war das Spielsystem, das Diel und sein Trainerteam favorisieren, deckungsgleich mit dem, was die Spieler wählen würden.
So willkommen sich die Gau-Odernheimer in Gau-Heppenheim und Albig auch fühlen – es ist ein Nachteil, dass der eigene Naturrasen derzeit nicht bespielbar ist. Die Videoanalyse des Schott-Spiels fiel mangels heimischer, entsprechend ausgestatteter Kabine aus. Auch für die Etappenziele, die Diel gern in großer, vertraulicher Runde mit seinen Spielern vereinbart, gab es bislang buchstäblich keinen Raum. Und der Heim-Auftakt gegen den SV Gonsenheim am nächsten Wochenende naht, mit noch ungeklärter Platzfrage. Dieses Damoklesschwert hängt vor dem Liga-Start drohend über dem Underdog.