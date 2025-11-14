Die Kräfte bei Jakob Friedrich und Co lassen beim TSV Gau-Odernheim gegen Jahresende nach. Archivfoto: Axel Schmitz/pp

TSV Gau-Odernheim: »Die Oberliga ist krass« Oberligist ist nach Pokal-Aus in Kandel beim FV Dudenhofen gefordert +++ Kräfte müssen gebündelt werden Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Gau-Odernh. FV Dudenhof. Benny Wilhelm Daniel Diel + 5 weitere

Gau-Odernheim. Die erste Hinrunde des TSV Gau-Odernheim in der Oberliga findet an diesem Samstag (14.30 Uhr) bei Mitaufsteiger FV Dudenhofen ihr Ende. Es gilt, das 5:6-Pokal-Aus nach Elfmeterschießen in Kandel vom Mittwochabend abzuschütteln, mental und körperlich. Die erste wirkliche Enttäuschung dieser Spielzeit, denn die Chance aufs Halbfinale ist eine seltene.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Trainer Florian Diel grübelt nach solchen Abenden für gewöhnlich noch länger, führt sich entscheidende Szenen vor Augen, schläft lückenhaft. Und war doch insoweit versöhnt, dass Kandel diesen Sieg einfach etwas mehr verdient hatte. Nun wird die Rotationsmaschine angeworfen, fünf bis sieben Neue in der Startelf kündigt Diel an, beginnend im Tor mit seinem Bruder Daniel. Miles Hofmann (krank) kehrt zurück, Belel Meslem (Fußprellung) und Leart Rexhepi (Hüftprobleme) noch nicht.

Aufstiegstrainer des FVD zuletzt zurückgetreten Der FVD schnappte dem TSV vorige Saison die Meisterschaft vor der Nase weg, zog in den Ligaduellen aber zweimal den Kürzeren (2:0, 2:1 für Gau-Odernheim) und gewann nur eins seiner letzten acht Ligaspiele. In diese Phase fiel der Rücktritt von Aufstiegstrainer Kevin Hoffmann – eine Zäsur nach zehn Jahren als Spieler und Chefcoach, die in Club und Team Betroffenheit auslöste, aber auch den Willen zur Trotzreaktion. Hoffmann fühlte sich ausgebrannt und verwies dabei auch auf die sehr kurze Sommerpause.