TSV Gau-Odernheim: »Die Oberliga ist krass«

Gau-Odernheim. Die erste Hinrunde des TSV Gau-Odernheim in der Oberliga findet an diesem Samstag (14.30 Uhr) bei Mitaufsteiger FV Dudenhofen ihr Ende. Es gilt, das 5:6-Pokal-Aus nach Elfmeterschießen in Kandel vom Mittwochabend abzuschütteln, mental und körperlich. Die erste wirkliche Enttäuschung dieser Spielzeit, denn die Chance aufs Halbfinale ist eine seltene.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Trainer Florian Diel grübelt nach solchen Abenden für gewöhnlich noch länger, führt sich entscheidende Szenen vor Augen, schläft lückenhaft. Und war doch insoweit versöhnt, dass Kandel diesen Sieg einfach etwas mehr verdient hatte. Nun wird die Rotationsmaschine angeworfen, fünf bis sieben Neue in der Startelf kündigt Diel an, beginnend im Tor mit seinem Bruder Daniel. Miles Hofmann (krank) kehrt zurück, Belel Meslem (Fußprellung) und Leart Rexhepi (Hüftprobleme) noch nicht.
Der FVD schnappte dem TSV vorige Saison die Meisterschaft vor der Nase weg, zog in den Ligaduellen aber zweimal den Kürzeren (2:0, 2:1 für Gau-Odernheim) und gewann nur eins seiner letzten acht Ligaspiele. In diese Phase fiel der Rücktritt von Aufstiegstrainer Kevin Hoffmann – eine Zäsur nach zehn Jahren als Spieler und Chefcoach, die in Club und Team Betroffenheit auslöste, aber auch den Willen zur Trotzreaktion. Hoffmann fühlte sich ausgebrannt und verwies dabei auch auf die sehr kurze Sommerpause.
Die war für den TSV ob der Aufstiegsspiele noch kürzer, und das beginnt man nun doch deutlich zu spüren. Statistisch war das Viertelfinale ein Remis, de facto nach dem 0:3 in Wiesbach die zweite Niederlage am Stück. Das gab es in dieser Saison noch nicht. Diel verweist auf zwei sehr heimstarke Gegner. Und gibt zu: „Ich bin müde und erschöpft. Dagegen muss man ankämpfen. Es gilt, noch drei Wochen durchzuziehen und Punkte zu holen. Wir spielen wahrscheinlich das beste Jahr der Vereinsgeschichte. Aber die Oberliga ist krass. Wir müssen in jedem Spiel ans Limit, um Chancen zu haben.“
Die Reise zum Nichtabstiegsduell in der Vorderpfalz ist mit einer Dreiviertelstunde Fahrtzeit mal wieder eine angenehme, nach zuletzt drei Touren ins Saarland und noch zwei fast nach Frankreich binnen fünf Wochen. So viele leckere Brötchen kann Sportdirektor Benny Wilhelm gar nicht schmieren, dass nicht auch das irgendwann schlaucht.