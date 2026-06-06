TSV Gau-Odernheim: Die Debüt-Saison im Zeitraffer

Rang neun, mehr Siege als Niederlagen - der TSV Gau-Odernheim hatte in dieser Saison viel Grund zum Jubeln. – Foto: Michael Wolff

Es ist das Wunder nach dem Wunder. Erst der Oberliga-Aufstieg, nun ein Platz in der oberen Tabellenhälfte – der TSV Gau-Odernheim schreibt im Jahrestakt Vereinsgeschichte. Eine Chronologie.

Nach den Aufstiegsspielen und dem Abgang von 50-Tore-Mann Fabio Moreno Fell ist wenig Zeit für Vorfreude auf das erste Mal Oberliga-Fußball im Alzeyer Land seit dem RWO-Abstieg 1997. Zum 1:0-Auftakt gegen Gonsenheim beim Aktiven-Debüt von Florian Diels Trainer-Freund Luca Vanni schießt Belel Meslem sein erstes von 18 Saisontoren. Mit einem 3:2 in Ludwigshafen und dem 4:1 in der ersten Pokalrunde in Bingen gelingt ein Start nach Maß, nach dem nie wirklich Ergebnisdruck entstehen sollte.

Dosenöffner für eine ganze Saison: Belel Meslems Siegtor beim Ligastart gegen Gonsenheim. – Foto: Michael Wolff

Heim-Highlights

Heimspiel mit Polizei-Aufgebot gegen TuS Koblenz (0:2), Jugendspieler, die vom Gegner Autogramme holen, gegen den FCK II (0:3), dazu Engers (0:2), Wormatia (2:2) und Pirmasens (1:4) – die erste Heimniederlage seit Oktober 2023 ist bei diesem Hammer-Programm absehbar. Einem etwaigen Platz-Neubau vorgreifend, schickt der Verband alle designierten Top-Gegner vom Saisonstart weg an den Petersberg.

So bekommt der Aufsteiger im Schnellverfahren aufgezeigt, wo die Messlatte in der Oberliga hängt. Und adaptiert bei nur einer Niederlage aus den ersten sechs Auswärtsspielen schnell. Die Sieg-Niederlagen-Bilanz ist nach diesem Knall-Start ausgeglichen – trotz des 1:3 bei Schlusslicht Eppelborn. Da sollte die erste Anfahrt im Reisebus auch die letzte bleiben.

Die TuS Koblenz hatte am Petersberg einige Fans dabei, sodass auch Polizei vor Ort war. – Foto: Michael Wolff

Heißer Herbst

Auf fünf Pflichtspiele ohne Niederlage – samt dem 3:1 bei Top-Team Karbach, eingeleitet von der frühen Roten Karte gegen Ex-Gau-Odernheimer Ufuk Kömesögütlü – folgen erstmals zwei Misserfolge am Stück. Trotz langer Überzahl setzt es in Wiesbach ein 0:3, vier Tage später folgt beim starken Verbandsligisten Kandel das Pokal-Aus im Elfmeterschießen.

Diel besteht darauf, dass das statistisch gesehen gar keine Niederlage ist. Und seine Mannschaft zeigt eine Trotzreaktion. Mit vier Spielen definitiv ohne Niederlage, samt Nachholspiel in Gonsenheim wegen rutschigen Kunstrasens und flackernden Flutlichts, geht es in die lang ersehnte Winterpause. Auf Rang sieben, mit Punkteschnitt 1,5. Vorher trinkt der TSV, wie Kapitän Jakob Friedrich erzählt, nach Morenos Bundesliga-Debüt für Mainz 05 noch in Engers (0:0) den Glühwein leer.

"Kameradschaft ist, wenn der Kamerad schafft", sagte einst Mehmet Scholl. Beim TSV schaffen die Kameraden alle zusammen. – Foto: Oliver Altmaier

Miteinander motiviert

Auf dem Spielermarkt sind keine großen Sprünge drin. Der Königstransfer ist die Vertragsverlängerung von Cheftrainer Florian Diel. Der Familienvater baut in Gau-Odernheim und schlägt interessante Offerten für eine dritte Saison beim Heimatverein in den Wind.

Die Chance auf ein weiteres Jahr Oberliga „sowie der sehr hohe Zuspruch aus Verein und Mannschaft“ gab für Diel den Ausschlag: „Wir haben hier ein sehr gutes Miteinander bei hoher Leistungsbereitschaft.“ Der Chefcoach fordert strukturelle Veränderungen, um den Club auch perspektivisch oberligareif zu machen. Michael Mayer kommt als Abteilungsleiter zurück und will ebendiese Veränderungen forcieren.

Gau-Odernheimer Stars: Florian Diel, Leon Robinson, Fabio Moreno Fell und Fabienne Michel (v.l.) im Dialog. – Foto: Axel Schmitz

Petersberger Dialog

Um das erfolgreichste Fußball-Jahr der Vereinsgeschichte Revue passieren zu lassen, lädt der TSV zur Podiumsrunde. Moreno, der in dringend rekordverdächtigen sechs Monaten vom Verbandsliga- zum Europapokal-Spieler wird, die Schiedsrichterin des Jahres in spe Fabienne Michel und FCK-Profi Leon Robinson plaudern mit Erfolgstrainer Diel entspannt und anekdotenreich. Bevor Moreno, Stammgast auf der Alu-Tribüne am Petersberg, mit seinen Ex-Mitspielern Stühle stapelt, kündigen er und Robinson noch an, dereinst ihre Laufbahn in Gau-Odernheim ausklingen lassen zu wollen.

In Alzey - immerhin mit blauer Laufbahn - stolperte der TSV aus der Winterpause. – Foto: Michael Wolff

Frühjahrs-Fehlstart

Das erspielte Polster ist Gold wert im neuen Jahr, das in Alzey beginnt. Der kleine Kunstrasen ist dem Verband zu klein, das Naturgeläuf noch nicht bespielbar. „Immerhin ist hier die Laufbahn blau“, wird beim zweifachen Wartberg-Gastspiel gescherzt. Das verläuft genauso erfolglos (Eisbachtal 0:3, Eppelborn 2:2) wie die ersten sechs Punktspiele insgesamt. Doch in Spiel sechs, beim späteren Meister FCK II, gelingt die Trendwende. Meslem schießt in der Nachspielzeit das 2:2, der Glaube ist wieder da.

Klassenerhalt safe! Das 1:0 gegen Diefflen setzte große Freude frei. – Foto: Michael Wolff

Kantersieg und Klassenerhalt

Ein Schützenfest wie zu Verbandsliga-Zeiten erleben die Zuschauer beim 5:0 gegen Cosmos Koblenz. „Wir haben sie läuferisch und kämpferisch aufgefressen“, resümiert Noah Juricinec, Initiator des frühen Doppelschlags. Der TSV stürmt den hoch budgetierten Mitaufsteiger vom Feld und marschiert mit drei Siegen aus vier Spielen zum Klassenerhalt. Nach dem 1:0 gegen Diefflen und dem 2:1 in Idar-Oberstein sind die angepeilten 42 Punkte eingesackt – am fünftletzten Spieltag. In Kabine, Kleinbussen und Kneipentour wird dieser besondere Erfolg gefeiert.

Nach einem Jahr Zwangspause feierte Lukas Knell sein Comeback. – Foto: Marc Braner

Ambitioniertes Austrudeln

Fehler-Festival gegen Auersmacher (1:3), Chancenwucher gegen Emmelshausen-Karbach (1:2) – so soll die Saison nicht enden. Beim 3:0 gegen Wiesbach begeistert das Offensivspiel erneut, der spielende Sportliche Leiter Lukas Knell gibt ein Jahr nach seinem Achillessehnenriss sein Comeback. Damit bleibt kein Feldspieler ohne Einsatzzeit.

Das Saisonfinale steht doch noch im Zeichen des Abstiegskampfs. Durch Christopher Hahns 3:2 ist Gegner Dudenhofen abgestiegen. Die Vorderpfälzer, die dem TSV die Verbandsliga-Meisterschaft weggeschnappt hatten, tragen Trauer. Die Platzherren feiern zunächst in taktvoller Zurückhaltung – und sitzen noch zwei Stunden mit Dudenhofenern und Schiedsrichtern zusammen. Am 23. Juni ist Trainingsauftakt für das Wunder nach dem Wunder nach dem Wunder.