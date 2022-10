TSV Gau-Odernheim denkt an die Oberliga Nach dem ungefährdeten 3:0 über den FK Pirmasens II liegt der Verbandsligist aussichtsreich weit vorne

Gau-Odernheim. Vielleicht war er berauscht vom überlegenen Sieg seiner Mannschaft. Aber es wirkte nicht unüberlegt, als Christoph Hartmüller am Samstagabend sagte: „Wir sollten unseren Fokus nicht mehr alleine auf das Pokalspiel gegen Schott Mainz legen”. Und dann plauderte der Trainer des Fußball-Verbandsligisten einfach drauflos: „Wir sind nur drei Punkte hinter Spitzenreiter SC Idar-Oberstein. Den Tabellenzweiten haben wir besiegt. Und gegen den Dritten unentschieden gespielt. Warum sollte da nicht noch was oben gehen?”, fragte er im Flutlicht des Kunstrasens.

Am Dienstag steht die Nagelprobe an

Vorsichtige Rückfragen, ob er das gerade mal im Vertrauen angemerkt habe, lächelte Christoph Hartmüller weg. Stattdessen entgegnete er: „Ich hoffe nicht, dass ich am Dienstag in Steinwenden eines Besseren belehrt werde.” Dann steht für die Petersberger das zweite Punktspiel dieser Englischen Woche an.

Bislang hatten die Gau-Odernheimer den Klassenverbleib als Ziel verfolgt. Die Leistungen aus den zurückliegenden 13 Spielen aber offenbaren: Diese junge Mannschaft hat mehr Potenzial. 5:0 gegen den ASV Fußgönheim, 5:2 über Hassia Bingen und nun 3:0 gegen den FK Pirmasens II - die Petersberger begeistern seit Wochen allerorten mit ihrem Powerfußball. Angeführt von einem überragenden Fabio Moreno Fell, gleichermaßen Torjäger wie Vorlagengeber, strotzt das Team um Kapitän Daniel vor Spielfreude.

Moreno Fell glänzt individuell wie im Kollektiv

Dass der Sturm der Gau-Odernheimer mit Moreno Fell, Emre Gümüs, Aleksandar Dimitrijevic, Lukas Knell und Torben Dilg prächtig besetzt ist, ist seit dem ersten Spiel klar. Wie am Fließband kann er, mit Ausnahme des 0:3 gegen den SC Idar-Oberstein, Chancen herausspielen. Die einzige Schwachstelle aber war bisher die Chancenverwertung. Dieses Manko wird von Woche zu Woche kleiner. Und es ist inzwischen so marginal, dass Torben Dilg, der gegen Pirmasens mit dem Rücken zum Tor das 1:0 (15.) markierte, erklärte: „Wir brauchen nicht mehr viele Möglichkeiten, um erfolgreich zu sein.”

Maßgeblichen Anteil daran hat Fabio Moreno. Fell „Wirklich ein Unterschiedsspieler”, sagte Dilg über den Gefährten, der, ist er erst in Ballbesitz, mit dem Spielgerät verwachsen scheint. Auch die Pirmasenser probierten, ihn auszuschalten. Vergeblich. Egal, wie bedrängt der ehemalige Oberliga-Spieler war. Entweder er beschwor mit seinem Solo Gefahr vorm FKP-Tor oder er setzte einen Mitspieler in Szene. So wie beim 2:0, als er Emre Gümüs den Abschluss ermöglichte. Der wuselige 18-Jährige aber passte zurück und Moreno Fell vollendete. Es schien, als wollten die Gau-Odernheimer den Ball ins Tor tragen.