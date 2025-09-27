Trainer Florian Diel sah gegen den FCK II eine chancenlose Gau-Odernheimer Mannschaft. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

TSV Gau-Odernheim: Das erste Mal chancenlos Verdientes 0:3 gegen den FCK II +++ Gäste-Trainer Bugera voll des Lobes für die Gastgeber

Es gibt Tage, da geht einfach nichts. Einen solchen erlebte der TSV Gau-Odernheim gegen den 1. FC Kaiserslautern II. Vor dem Spiel waren der Aufsteiger in die Fußball-Oberliga und der Zweitliga-Unterbau punktgleich. Das 0:3 (0:1) sah eher nach Klassenunterschied aus.

Entsprechend entspannt war TSV-Trainer Florian Diel auch bei seiner Spielanalyse, die irgendwann in der Feststellung gipfelte: „Es ist der neunte Spieltag. Acht Mal waren wir ebenbürtig. Heute einfach nicht.“ Als „klar und verdient in der Höhe“ beurteilt Diel den Gäste-Sieg: „Wir haben es nicht geschafft, Emotionen reinzubekommen. Vielleicht habe ich auch einen zu destruktiven und passiven Ansatz gewählt in der ersten Halbzeit.“ Heute, 15:30 Uhr TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. 1. FC Kaiserslautern FC K´lautern II 0 3 Abpfiff

Die begannen die Platzherren mit drei Mann im Mittelfeldzentrum auf einer Höhe. Normalerweise variiert das Spielsystem an dieser Stelle nicht, doch es galt, die Außenbahnen gegen enorm schnelle Pfälzer zu schließen. „Damit werden die Wege für die Achter nach vorne weit“, sagt Diel. Auch im Anlaufen und Umschalten fehlte der dritte Offensive. Diesen Handel ging der Chefcoach ein, auf ein langes 0:0 spekulierend. Doch das gab es nicht. In Durchgang eins hatte der FCK drückendes Übergewicht beim Ballbesitz – und das Glück auf seiner Seite, als Jean Zimmer aus dem Rückraum abschloss, verzog und so mustergültig Felix Geisler bediente, der sich schnell drehte und aus 15 Metern traf (23.). Fünf Minuten vorher führte ein Gau-Odernheimer Konter zu einem Abschluss, was die Ausnahme bleiben sollte. „Wir waren mutlos“, sagt Diel, „obwohl wir der, vier Mal relativ gefährlich in den Strafraum gekommen sind.“ Doch es fehlte der Punch.