TSV Gau-Odernheim: Das erste Mal chancenlos

Es gibt Tage, da geht einfach nichts. Einen solchen erlebte der TSV Gau-Odernheim gegen den 1. FC Kaiserslautern II. Vor dem Spiel waren der Aufsteiger in die Fußball-Oberliga und der Zweitliga-Unterbau punktgleich. Das 0:3 (0:1) sah eher nach Klassenunterschied aus.
Entsprechend entspannt war TSV-Trainer Florian Diel auch bei seiner Spielanalyse, die irgendwann in der Feststellung gipfelte: „Es ist der neunte Spieltag. Acht Mal waren wir ebenbürtig. Heute einfach nicht.“ Als „klar und verdient in der Höhe“ beurteilt Diel den Gäste-Sieg: „Wir haben es nicht geschafft, Emotionen reinzubekommen. Vielleicht habe ich auch einen zu destruktiven und passiven Ansatz gewählt in der ersten Halbzeit.“
Die begannen die Platzherren mit drei Mann im Mittelfeldzentrum auf einer Höhe. Normalerweise variiert das Spielsystem an dieser Stelle nicht, doch es galt, die Außenbahnen gegen enorm schnelle Pfälzer zu schließen. „Damit werden die Wege für die Achter nach vorne weit“, sagt Diel. Auch im Anlaufen und Umschalten fehlte der dritte Offensive. Diesen Handel ging der Chefcoach ein, auf ein langes 0:0 spekulierend.
Doch das gab es nicht. In Durchgang eins hatte der FCK drückendes Übergewicht beim Ballbesitz – und das Glück auf seiner Seite, als Jean Zimmer aus dem Rückraum abschloss, verzog und so mustergültig Felix Geisler bediente, der sich schnell drehte und aus 15 Metern traf (23.). Fünf Minuten vorher führte ein Gau-Odernheimer Konter zu einem Abschluss, was die Ausnahme bleiben sollte. „Wir waren mutlos“, sagt Diel, „obwohl wir der, vier Mal relativ gefährlich in den Strafraum gekommen sind.“ Doch es fehlte der Punch.
Hat Diel sich vercoacht?
Ein Systemfehler bei dem Trainer, der sonst durch die Bank für seine Matchpläne gelobt wird? „Es war kein Ansatz, der Erfolg gebracht hat, aber ich weiß nicht, ob es einen besseren gegeben hätte.“ Schließlich stelle der FCK „individuell wohl die beste Mannschaft der Liga“. Und die habe seine Elf schlichtweg abgekocht. Als der TSV sich in Durchgang zwei nach vorne wagte, waren es die Pfälzer, die im Konter zu Chancen kamen.
So ging dem 0:2 ein Fehlpass im Gau-Odernheimer Angriffsspiel voraus. Neal Gibs dribbelte sich von links hinten im Doppelpass mit Shawn Blum vor (52.). Lucas Leibrock zog nach Leander Schmidts abgerutschtem Abstoß und Zimmers promptem Steilpass zum 0:3 nach innen (90.). Vier Paraden zeigte der junge Torwart, gegen Vladislav Fadeevs Freistoß aus spitzem Winkel (38.), in direkten Duellen mit Newton Tamakloe (57.) und Geisler (78.) sowie bei Owen Gibs' Sololauf (89.).
Dienstag wartet der nächste Brocken
Und die Rheinhessen? Prallten an einer aufmerksamen FCK-Abwehr ab. „Heute waren die Unterschiede zu groß“, sagt Diel, der von Trainerkollege Alexander Bugera viele warme Worte für sein Coaching erhielt: „Ich habe noch nie so einen angenehmen Trainer erlebt. Das war ein sehr schöner Austausch.“ Auch die „schöne Anlage“ und das Clubheim voller FCK-Fans, die zuvor die Übertragung des Lauterer Zweitligaspiels gesehen hatten, hob Bugera hervor.
Schon am Dienstag geht es für den TSV beim starken Mitaufsteiger Cosmos Koblenz weiter. „Die sind spielerisch gut, haben krasses Potenzial“, blickt Diel voraus. Wohl wissend, dass seine Mannschaft immer noch weit im Soll ist.
TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Juricinec, Friedrich, Schrod – Zundel, Breitenbruch (82. Nkunga), Maier (57. Dietrich), Dimitrijevic (57. Meslem), Meininger – Hahn (57. Gümüs), Rexhepi (71. M. Hofmann).