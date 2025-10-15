TSV Gau-Odernheim bei quirligem Pokalgegner zu Gast

Gau-Odernheim. Die Arbeit war am Samstag getan, mit dem 3:0-Sieg in der Oberliga beim FV Diefflen. Der Sonntag gehörte der Familie von Florian Diel, dem Trainer des TSV Gau-Odernheim – zumindest der halbe. Fand sich auf dem Heimweg vom Ausflugsziel doch die Station Worms, wo der SV Büchelberg bei Wormatia II gespielt hatte. Da lohnte ein Abstecher. Denn am Mittwochabend (19.30 Uhr) tritt der TSV im Verbandspokal-Achtelfinale in Büchelberg an.

Diel sah Erstaunliches. Denn der Oberliga-Unterbau gewann 1:0, die erste Pflichtspielniederlage der Pfälzer in dieser Saison. Drei Pokal- und zehn Ligaspiele lang blieb die Weste weiß. Und hätte, so Diels Urteil, Büchelberg das Chancenverhältnis in Worms in Tore umgemünzt, es wäre ein klarer Auswärtssieg herausgesprungen. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, hat der 35-Jährige beobachtet, „sie haben es nur nicht geschafft, ein Tor zu drücken.“

Eine Reihe Eigenschaften, vor denen Diel seine Mannschaft warnen wird, fielen ihm beim inmitten des Bienwalds an der französischen Grenze beheimateten Landesliga-Zweiten auf: „Sie verteidigen sehr gut, klar und aggressiv, stehen gut, verfügen über eine agile und laufstarke Mannschaft, können im Mittelfeld kicken, haben vorne viel Tempo.“ Auffällig war, dass in der Abwehr parallel Deutsch und Französisch gesprochen wird. Und dass in Spielertrainer Kevin Apfel, dem torgefährlichen Mittelfeldregisseur, sowie dem Ex-Regionalliga-Profi Lars Oeßwein zwei Entscheider verletzt fehlten.

Was nicht heißt, dass es keine anderen gefährlichen Individualisten gäbe. Stürmer Yannick Schneider machte vorige Saison 23 Landesliga-Tore, Daniel Kopf und Kazuaki Nishinaka im Mittelfeld werfen erkennbar Oberliga-Erfahrung in die Waagschale. „Sie stehen nicht grundlos so weit vorne.“

Es gibt also genug Gründe, den zweimaligen Landesliga-Vizemeister, der zweimal in der Aufstiegsrunde gescheitert war, nicht zu unterschätzen, wenn das Viertelfinale gegen Bienwald Kandel erreicht werden soll.