TSV Gau-Odernheim: Auf einmal in die falsche Richtung

Das war die erste richtige Enttäuschung in dieser Saison. FV Engers 0:2, TuS Koblenz 0:2 – zwei Kaliber für das obere Oberliga-Drittel –, das war schon auch einkalkuliert. Aber die 1:3 (1:0)-Pleite beim bisherigen Schlusslicht FV Eppelborn schmerzt den TSV Gau-Odernheim. Einfach, weil sie im Sechs-Punkte-Spiel gegen den Abstieg völlig unnötig war.

Denn wenn der Gegner seinen ersten auf planmäßige Weise gefährlichen Schuss nach 100 Spielminuten aufs Tor bringt, zum Endstand, dann war schon ganz zwangsläufig mehr drin. Zwei abgefälschte Weitschüsse binnen 180 Sekunden drehten die Partie. Erst flog Giovanni Runcos Abschluss als Bogenlampe hoch über den machtlosen Daniel Diel ins TSV-Tor (53.), dann wechselte der Schuss von Adam Ladjnef unhaltbar die Richtung (56.).

Das 2:0 fand Diel direkt danach fast schon zwingend, als Meslem schoss und Leart Rexhepi einen ähnlich verheißungsvollen Abpraller mit dem Kopf nicht richtig erwischte, sodass Torwart Niklas Knichel noch eingreifen konnte. „Wir haben nichts zugelassen, keine Standards, nichts – und wurden dann kalt geduscht“, hält Diel fest. Und kritisiert, dass zweimal der freie Schussfuß nicht richtig attackiert wurde. Auch die Fehler im Anlaufen vor dem 1:2 „dürfen nicht passieren“. Runco setzte den Gau-Odernheimer Hoffnungen auf den Ausgleich gegen eine längst entblößte Deckung mit dem 1:3 (90.+10) ein Ende.

„Wir haben eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt, waren verdient in Führung, und das eigentlich noch zu knapp“, sagt Diel. Es war die erste Aktion von Emre Gümüs, der früh eingewechselt wurde, weil Aki Dimitrijevic „mit blutigem Gesicht“ vom Feld ging. Der TSV spielte sich in den Strafraum, Gümüs schloss ab, Belel Meslem drückte den vom Keeper parierten Ball über die Linie (39.).

"Wir haben aktuell nicht den Punch"

Mit dem Rückstand veränderte sich die Partie grundlegend. Es gab gute Chancen, etwa als Jakob Friedrich nach einem Standard über das Tor köpfte, während er vom Torwart – der direkt danach mit schmerzender Hand ausgewechselt werden musste – „abgeräumt wurde“, so Diel. Von drei, vier weiteren Abschlüssen berichtet der Trainer, manch geblocktem Schuss. Und der Feststellung, „dass wir aktuell nicht den Punch haben, Tore zu erzielen, wenn wir müssen. Für unsere Tore müssen wir sehr viel Aufwand betreiben, und wir produzieren nicht genug Zwingendes.“

Dabei fällt einem naturgemäß der Name von Aufstiegsheld Fabio Moreno Fell ein, der nun für Mainz 05 II auf Torejagd geht. Den Verlust besser zu kompensieren, „ist die Aufgabe, die wir jetzt haben“, sagt Diel: „Es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen haben. Wir müssen sorgfältiger damit umgehen. Wir haben viele junge Spieler vorne drin, da geht es darum, das Tempo zu adaptieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

"Sie haben sich grausam verhalten"

Korrekt war den Schilderungen des 35-Jährigen zufolge auch die extralange Nachspielzeit, „weil Eppelborn sich grausam verhalten und in vielen Situationen auf dem Boden gelegen hat. Das war sehr frustrierend.“ Eine Ausrede soll das nicht sein: „Wir waren nicht gut genug, obwohl die erste Halbzeit defensiv hervorragend war. Ein nicht zufriedenstellendes Spiel, da war mehr drin.“

TSV Gau-Odernheim: Diel – Juricinec (76. Breiden), Friedrich, Nassery – Zundel, Breitenbruch, Dietrich (62. Hahn), Meininger (76. Galle) – Dimitrijevic (35. Gümüs) – Meslem, Rexhepi (62. Nkunga).