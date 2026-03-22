TSV Gau-Odernheim: Alzey ist kein gutes Pflaster

Gradi Nkunga (Mitte) und seine Gau-Odernheimer Teamkollegen haben zumindest mal zwei Negativserien durchbrochen. – Foto: Mirco Metzler

Das erste Tor ist geschossen und der erste Punkt eingefahren im „neuen“ Fußball-Jahr. Doch so richtig freuen wollte sich darüber beim TSV Gau-Odernheim niemand. 2:2 (1:1) gegen Schlusslicht FV Eppelborn, das fühlt sich nicht nach Befreiungsschlag an. Wobei, wer weiß, wozu dieser Punkt im Oberliga-Abstiegskampf noch gut ist.

Das Gute für die Zuschauer: An der Anzahl Torchancen, die sich beide Teams herausgespielt haben, bemerkte man nicht, dass die beiden schwächsten Offensivreihen der Liga aufeinander trafen. Eher schon an der Verwertung. Meslem scheiterte nach einem Einwurf am Pfosten (28.), genauso wie Luis Breitenbruch aus dem Rückraum (44.). In einer wilden ersten Halbzeit waren die Gelegenheiten gleich verteilt, in Durchgang zwei hatte der TSV deutlich die Nase vorn.

Schwach beim 0:3 gegen Eisbachtal, wehrhaft und lange auf Teilerfolgskurs beim 0:1 bei der TuS Koblenz – da schien das frühe Führungstor als logische Folge. Chip in den Strafraum, Belel Meslem nimmt die Kugel in einer 180-Grad-Bewegung mit und versenkt in Bedrängnis gekonnt (9.). Doch prompt setzte es den ersten Rückschlag, Felix Guttmann glich sträflich unbewacht nach einer Ecke aus (13.). Das erst achte Standard-Gegentor in dieser Saison, Elfmeter eingerechnet.

Vermeintliches 3:2 zählt nicht

Und doch führten auf einmal die Saarländer, Jonas Sträßer nach Querpass und Drehung (54.). Die prompte Antwort durch Meslem nach Christopher Hahns Dribbling über die Torauslinie (57.) folgte. Ansonsten setzte der Chancenwucher ein. Emre Gümüs blieb nach einem Solo hängen (48.), Hahn wurde nach starker Drehung noch so eben geblockt (79.) und scheiterte glänzend freigespielt im direkten Duell mit Keeper Niklas Knichel (80.), ehe Meslem und Hahn den Doppel-Hundertprozenter aus ein, zwei Metern nicht unterbrachten (88.). Bei Meslems vermeintlichem 3:2 war die Abseitsfahne oben – eine enge Kiste (71.).

Ein Deja-vu vom misslichen Hinrunden-1:3 hatten die Gau-Odernheimer, als Pierre Radetz' Querschläger an den eigenen Pfosten knallte (73.) und Giovanni Runcos abgefälschter Distanzschuss genau in Daniel Diels Armen landete (90.). „Wir sind einfach in einer schwierigern Phase“, sagt Trainer Florian Diel, „da klappt nicht alles, du musst immer wieder mit Rückschlägen umgehen, bei den beiden Hundertprozentigen am Ende zittert dir der Fuß.“ So tonangebend der TSV nach dem Seitenwechsel war, die klaren Chancen, die nicht aus Umschaltmomenten resultierten, fehlten dem Chefcoach.

Dank an RWO und Stadt

Was tun? „Du musst zusammenrücken als Team. Wir haben es probiert, hatten aber an beiden Enden des Spielfelds Luft nach oben. Das alles arbeitet an dir, es arbeitet im Kopf.“ Da tut der Puffer in der Tabelle gut. Und der Ausblick auf die Rückkehr nach Hause. Denn nach dem Gastspiel bei Wormatia Worms kommenden Samstag kommt am 5. April RW Koblenz nach Gau-Odernheim. Damit hat das Ausweichen nach Alzey ein Ende.

Diel bedankt sich ausdrück für die entgegen kommende Gastfreundschaft von Stadt und RWO. „Trotzdem ist es nicht der Platz, der uns liegt. Er schluckt mit seiner Größe unfassbar Energie.“ Die intensive Heimatmosphäre entsteht auf dem weitläufigen Areal mit – immerhin – blauweißer Laufbahn in der Tat nicht.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Schrod, Friedrich, Radetz – Meininger (63. Dogan), Juricinec, Zundel – Breitenbruch (63. Kohlstadt), Dimitrijevic (46. Gümüs) – Nkunga (46. Hahn), Meslem.