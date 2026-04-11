TSV Gaimersheim III feiert Kantersieg vor heimischem Publikum

Vor 30 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine einseitige Partie, in der der TSV Gaimersheim III den Gast aus Hepberg klar dominierte. Bereits in der 10. Minute erzielte Kevin Frank den Führungstreffer. Kurz darauf erhöhte Niklas Hofbauer nach 29 Minuten, ehe Luis Dörre (36.) und Markus Geyer (39.) die deutliche Pausenführung perfekt machten.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff sorgte ein Eigentor der Gäste (46.) für das fünfte Tor, nur eine Minute später traf erneut Kevin Frank (47.). In der 70. Minute schraubte Markus Geyer das Ergebnis weiter in die Höhe. Maximilian Ihringer (76.) und Julian Beyer per Foulelfmeter (83.) sorgten für die nächsten Treffer.

Erst in der 85. Minute gelang Dennis Schermer der Ehrentreffer für den FC Hepberg II. Den Schlusspunkt setzte Luis Garcia Arias in der 90. Minute.