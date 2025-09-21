TSV Gaildorf und SV Allmersbach mit spätem Jubel

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall bot intensive Partien und enge Entscheidungen. Spitzenreiter SV Allmersbach behauptete seine weiße Weste mit einem dramatischen 3:2-Heimsieg gegen TSV Obersontheim. Auch TSV Gaildorf bleibt mit einem späten Treffer auf Kurs, während VfL Mainhardt mit einem klaren Erfolg gegen SC Urbach an Boden auf die Tabellenspitze gewann. Besonders torreich war die Begegnung von TSV Nellmersbach gegen TURA Untermünkheim, die deutlich an die Gäste ging.
Breuningsweiler setzte sich knapp durch. Daniel Fetzer brachte die Hausherren früh in Führung (19.), Noah Krieger (22., Foulelfmeter) und Elia Krieger (55.) drehten das Spiel für Kreßberg. Tim Draeger (61.) glich für Breuningsweiler aus, Christian Stecher (90.+3) erzielte den Siegtreffer.
Allmersbach verteidigte die Tabellenführung in einem spannenden Spiel: Mario Greiner traf zweimal (24., 90.+4 Foulelfmeter), Nils Thomann (74.) glich zwischenzeitlich aus. Tim Otterbach (59.) und Kai Graf (25.) hatten für Obersontheim getroffen.
Mainhardt dominierte das Spiel mit frühen Toren von Lukas Schanzenbach (29., 56.) und Fabian Wohlschläger (37., 39.). Niklas Sandholzer (87.) gelang nur noch der Ehrentreffer für Urbach.
Schmiden setzte sich durch ein spätes Tor von Daniel Acri (73.) knapp durch.
Die Gäste feierten einen deutlichen Auswärtssieg: Timo Brenner (5.), Samuel Weidner (6., 58.) und Janik Pfeiffer (44.) trafen früh und effizient.
Rudersberg legte früh vor mit den Toren von Patrick Keinath (13.) und Paul Conradi (16.), während Patrik Koch (52.) für Oppenweiler-Strümpfelbach verkürzte. Sven Höfer (70.) stellte auf 3:1, währen Even Stoppel (80.) die SGOS nochmal heran brachte.
Ein intensives Spiel endete remis: Alexander Bretzler (3.) brachte Unterweissach in Führung, Dennis Becher (11.) und Pascal Conti (54.) für Schwaikheim, Jannis Scholz (22.) und Eigentor Marko Mpoutios (57.) drehten das Ergebnis, Alen Rogosic (78.) sorgte für den Endstand.
Gaildorf siegte spät durch Angelo Tulino (90.+3) und bleibt den Spitzenplätzen dicht auf den Fersen.
