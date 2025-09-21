 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Foto: Jens Körner

TSV Gaildorf und SV Allmersbach mit spätem Jubel

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall bot intensive Partien und enge Entscheidungen. Spitzenreiter SV Allmersbach behauptete seine weiße Weste mit einem dramatischen 3:2-Heimsieg gegen TSV Obersontheim. Auch TSV Gaildorf bleibt mit einem späten Treffer auf Kurs, während VfL Mainhardt mit einem klaren Erfolg gegen SC Urbach an Boden auf die Tabellenspitze gewann. Besonders torreich war die Begegnung von TSV Nellmersbach gegen TURA Untermünkheim, die deutlich an die Gäste ging.

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
3
2
Abpfiff

Breuningsweiler setzte sich knapp durch. Daniel Fetzer brachte die Hausherren früh in Führung (19.), Noah Krieger (22., Foulelfmeter) und Elia Krieger (55.) drehten das Spiel für Kreßberg. Tim Draeger (61.) glich für Breuningsweiler aus, Christian Stecher (90.+3) erzielte den Siegtreffer.

Heute, 15:00 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
3
2
Abpfiff

Allmersbach verteidigte die Tabellenführung in einem spannenden Spiel: Mario Greiner traf zweimal (24., 90.+4 Foulelfmeter), Nils Thomann (74.) glich zwischenzeitlich aus. Tim Otterbach (59.) und Kai Graf (25.) hatten für Obersontheim getroffen.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
4
1
Abpfiff

Mainhardt dominierte das Spiel mit frühen Toren von Lukas Schanzenbach (29., 56.) und Fabian Wohlschläger (37., 39.). Niklas Sandholzer (87.) gelang nur noch der Ehrentreffer für Urbach.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
0
1
Abpfiff

Schmiden setzte sich durch ein spätes Tor von Daniel Acri (73.) knapp durch.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
0
4
Abpfiff

Die Gäste feierten einen deutlichen Auswärtssieg: Timo Brenner (5.), Samuel Weidner (6., 58.) und Janik Pfeiffer (44.) trafen früh und effizient.

Heute, 16:00 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
2
3
Abpfiff

Rudersberg legte früh vor mit den Toren von Patrick Keinath (13.) und Paul Conradi (16.), während Patrik Koch (52.) für Oppenweiler-Strümpfelbach verkürzte. Sven Höfer (70.) stellte auf 3:1, währen Even Stoppel (80.) die SGOS nochmal heran brachte.

Heute, 16:00 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
3
3
Abpfiff

Ein intensives Spiel endete remis: Alexander Bretzler (3.) brachte Unterweissach in Führung, Dennis Becher (11.) und Pascal Conti (54.) für Schwaikheim, Jannis Scholz (22.) und Eigentor Marko Mpoutios (57.) drehten das Ergebnis, Alen Rogosic (78.) sorgte für den Endstand.

Heute, 17:30 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
1
0
Abpfiff

Gaildorf siegte spät durch Angelo Tulino (90.+3) und bleibt den Spitzenplätzen dicht auf den Fersen.

21.9.2025, 21:56 Uhr
Timo BabicAutor