TSV Gaildorf stürmt an die Spitze, SV Pforndorf verpasst Überraschung

Foto: Alexander Becher

In dieser Woche stehen in den Bezirksligen in Württemberg wieder einige Nachholspiele an. Dabei gab es einige spannende Ergebnisse.

Bezirksliga Alb

Im Nachholspiel gegen Kellerkind SV Pfrondorf setzte sich die SGM Dettingen/Glems knapp mit 2:1 durch und zog vor dem Spitzenspiel am Wochenende auf drei Punkte Vorsprung davon. Nach 13 Minuten gelang Simon Müller die Führung für die Hausherren, Marko Blazevic ließ kurz vor der Pause das 2:0 folgen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzte zwar Lukas Wittlinger auf 1:2, doch mehr gelang den Gästen nicht mehr.

Bezirksliga Enz/Murr

Heute, 19:30 Uhr Spvgg Besigheim Besigheim TASV Hessigheim Hessigheim 19:30 PUSH

Im Nachbarschaftsduell will die Spvgg Besigheim mit einem Sieg im Nachholspiel den dritten Rang übernehmen und damit den Rückstand zum Führungsduo verkürzen. Hessigheim hingegen steht auf dem zehnten Platz und brauch noch einige Punkte, um für die kommende Bezirksliga-Saison zu planen. Bezirksliga Franken Gestern, 19:30 Uhr TSV Neuenstein TSV Neuenst. TG Böckingen TG Böckingen Abgesagt Das Spiel wurde abgesagt. Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Einen klaren Auswärtssieg gelang dem TSV Gaildorf gegen Aufsteiger SGM Kreßberg. Zur 2:0-Pausenführung trafen Philipp Kees (17.) und Marco Egger (23.). Nach dem Seitenwechsel legten Angelo Tulino (55.), erneut Egger (58.) und Serkan Uygun (86., 90.) mit einem Doppelpack nach. Damit übernimmt der TSV die Tabellenführung. Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Aufsteiger TSV Laufen/Eyach bittet Absteiger TSV Frommern zum bristen Abstiegskracher. Beide Teams stecken tief im Kampf um den Ligaverbleib und wollen sich mit einem Sieg im Nachholspiel etwas Luft verschaffen. Die Hausherren haben zwei Zähler mehr auf dem Konto und könnten mit einem Sieg auf den achten Platz springen, Frommern will die Abstiegszone hinter sich lassen. ---