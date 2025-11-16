Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Jens Körner
TSV Gaildorf siegt bei unglaublichem 6:5, SGM Kreßberg furios
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags
Ein Spieltag im Zeichen enger Entscheidungen und späten Wendungen: Mehrfach kippte der Verlauf innerhalb weniger Minuten, während an der Spitze Effizienz vom Punkt und Nervenstärke in der Nachspielzeit den Unterschied machten. Zugleich zeigten die Kellerteams offensive Lebenszeichen – oft reichte es dennoch nur zu knappen Resultaten.
In einem Spiel voller Wendungen trafen für Breuningsweiler Yannik Moll (16.), Oguz Dogan (67.) sowie dreimal Mario Mutic (39./76., Foulelfmeter/87.), für Gaildorf glichen Leon Max Koppenhöfer (23.) und Viktor Solodkyi (85.) aus, ehe Philipp Kees per Foulelfmeter zum Doppelschlag ansetzte (52./66.) und Tom Berger (90.+1) in der Nachspielzeit entschied. Zuvor hatte Kees (89.) bereits zum 5:5 getroffen.
Unterweissach traf vor der Pause durch Alexander Bretzler (37.) und Maximilian Höfer (44.) und legte nach dem Seitenwechsel via Tim Kaltenthaler doppelt nach (64./67.). Rudersberg fand auf den wuchtigen Auftritt der Gäste keine Antwort.
Nach frühem Fehlschuss von Tommaso Siena per Foulelfmeter gegen Torwart Matti Engel (9.) entwickelte sich ein wildes Torfestival: Siena (27.) eröffnete, ehe Noah Kerscher (29.), Niklas Funk (31.) und Alexander Overcenko (53.) die Partie drehten; Schmiden kam über Silas Puppa (69.) und Oliver Bach (73., Foulelfmeter/80.) zurück. In der Nachspielzeit traf Felix Nierichlo doppelt (90.+1/90.+2) und sicherte Michelfeld den Auswärtssieg.