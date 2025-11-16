 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

TSV Gaildorf siegt bei unglaublichem 6:5, SGM Kreßberg furios

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

BL Rems/Murr/Hall
Breuningsw.
U`münkheim
TSV Gaildorf
Obersontheim

Ein Spieltag im Zeichen enger Entscheidungen und späten Wendungen: Mehrfach kippte der Verlauf innerhalb weniger Minuten, während an der Spitze Effizienz vom Punkt und Nervenstärke in der Nachspielzeit den Unterschied machten. Zugleich zeigten die Kellerteams offensive Lebenszeichen – oft reichte es dennoch nur zu knappen Resultaten.

---

Heute, 14:30 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
2
1
Abpfiff

Allmersbach legte mit Marius Weller (38.) vor, doch Jan Celik (57.) glich für Oppenweiler-Strümpfelbach aus. Yusuf Dik (65.) entschied das intensive Duell zugunsten der Gastgeber.

---

Heute, 14:30 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
1
0
Abpfiff

Die Entscheidung fiel früh durch David Schwarz (21.). Danach verteidigte Mainhardt den knappen Vorsprung konzentriert.

---

Heute, 14:30 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
5
6
Abpfiff

In einem Spiel voller Wendungen trafen für Breuningsweiler Yannik Moll (16.), Oguz Dogan (67.) sowie dreimal Mario Mutic (39./76., Foulelfmeter/87.), für Gaildorf glichen Leon Max Koppenhöfer (23.) und Viktor Solodkyi (85.) aus, ehe Philipp Kees per Foulelfmeter zum Doppelschlag ansetzte (52./66.) und Tom Berger (90.+1) in der Nachspielzeit entschied. Zuvor hatte Kees (89.) bereits zum 5:5 getroffen.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
1
0
Abpfiff

Ein Eigentor von Marko Mpoutios (8.) gab früh die Richtung vor. Schornbach verteidigte den Vorteil diszipliniert bis zum Schluss.

---

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
0
4
Abpfiff

Unterweissach traf vor der Pause durch Alexander Bretzler (37.) und Maximilian Höfer (44.) und legte nach dem Seitenwechsel via Tim Kaltenthaler doppelt nach (64./67.). Rudersberg fand auf den wuchtigen Auftritt der Gäste keine Antwort.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
4
5
Abpfiff

Nach frühem Fehlschuss von Tommaso Siena per Foulelfmeter gegen Torwart Matti Engel (9.) entwickelte sich ein wildes Torfestival: Siena (27.) eröffnete, ehe Noah Kerscher (29.), Niklas Funk (31.) und Alexander Overcenko (53.) die Partie drehten; Schmiden kam über Silas Puppa (69.) und Oliver Bach (73., Foulelfmeter/80.) zurück. In der Nachspielzeit traf Felix Nierichlo doppelt (90.+1/90.+2) und sicherte Michelfeld den Auswärtssieg.

---

Heute, 14:30 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
4
2
Abpfiff

Elia Krieger (18./44.) und Niklas Reuter (23./69.) stellten für Kreßberg auf Sieg. Für Untermünkheim verkürzten Markus Diether (45.+3) und Robin Burkert (61.).

---

Heute, 14:45 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
0
0
Abpfiff

Die Abwehrreihen dominierten, klare Chancen blieben selten. Folgerichtig blieb es beim torlosen Remis.

__________________________________________________________________________________________________

16.11.2025, 18:15 Uhr
Timo BabicAutor