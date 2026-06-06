TSV Gaildorf feiert Meisterschaft, SV Allmersbach ist Vizemeister

In diesem letzten Spiel der Saison ging es für beide Mannschaften um den gebührenden Abschluss einer intensiven Spielzeit. Der TSV Nellmersbach verabschiedete sich mit einem emotionalen 3:0-Heimerfolg von seinen Fans. Held des Tages war Patrick Goncalves, der alle drei Treffer erzielte: Er traf in der 26. Minute zum 1:0, baute die Führung in der 44. Minute auf 2:0 aus und setzte in der 78. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Durch diesen Heimsieg beendet der TSV Nellmersbach die Saison auf dem achten Tabellenplatz mit 42 Punkten und einem Torverhältnis von 54:53 (12 Siege, 6 Unentschieden, 12 Niederlagen). Für den Aufsteiger SGM Kreßberg endet die Spielzeit nach diesem letzten Auftritt auf dem 14. Platz mit 24 Punkten und einer Tordifferenz von 52:94 nach 6 Siegen, 6 Unentschieden und 18 Niederlagen. ---

Ein wahres Schützenfest erlebten die Zuschauer im letzten Spiel der Saison zwischen dem TSV Michelfeld 1954 und dem SV Unterweissach. Der gastgebende Aufsteiger aus Michelfeld demütigte den favorisierten Tabellenfünften deutlich mit 7:1. Die Torfolge begann in der 18. Minute durch das 1:0 von Noah Kerscher, gefolgt vom 2:0 durch Felix Nierichlo in der 22. Minute. Danach drehte Justin Görmann auf und erhöhte mit einem Doppelschlag in der 36. Minute auf 3:0 sowie in der 38. Minute auf 4:0. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Felix Nierichlo in der 47. Minute mit dem 5:0 nach. Den Gästen gelang in der 63. Minute das Tor zum 5:1, bevor Justin Görmann in der 72. Minute mit dem 6:1 seinen dritten Treffer markierte. Den Schlusspunkt zum 7:1-Endstand setzten die Hausherren in der 78. Minute. Nach diesem fulminanten letzten Spiel beendet der Aufsteiger TSV Michelfeld 1954 die Saison mit 34 Punkten und 55:56 Toren auf Rang 13 (9 Siege, 7 Unentschieden, 14 Niederlagen). Der ebenfalls als Aufsteiger angetretene SV Unterweissach schließt die Spielzeit trotz der herben Schlappe auf dem fünften Platz mit 47 Punkten und 62:51 Toren ab (14 Siege, 5 Unentschieden, 11 Niederlagen) ab. ---

Im letzten Spiel von TURA Untermünkheim und dem TSV Rudersberg fielen die Tore wie am Fließband. Die Heimelf feierte einen emotionalen und überlegenen 7:1-Kantersieg. Den Torreigen eröffnete Marco Pfauser in der 25. Minute mit dem 1:0, ehe Jonas Dietscher in der 38. Minute auf 2:0 stellte. Nach der Pause erhöhte Tim Oliver Baumann in der 53. Minute auf 3:0. Nur zwei Minuten später, in der 55. Minute, verkürzte Fabian Keinath per Foulelfmeter auf 3:1 für die Gäste. Doch Untermünkheim schlug eiskalt zurück: Tim Oliver Baumann erzielte in der 62. Minute das 4:1. Danach war Janik Pfeiffer an der Reihe, der in der 68. Minute per Handelfmeter auf 5:1 stellte und in der 77. Minute das 6:1 nachlegte. Den Schlusspunkt zum 7:1 setzte erneut Tim Oliver Baumann in der 81. Minute mit seinem dritten persönlichen Treffer. TURA Untermünkheim belegt den sechsten Tabellenplatz mit 45 Punkten und 75:52 Toren (13 Siege, 6 Unentschieden, 11 Niederlagen). Der TSV Rudersberg beendet die Saison auf dem 15. Platz mit 23 Punkten und 50:89 Toren nach 6 Siegen, 5 Unentschieden und 19 Niederlagen. ---

Ein packendes und torreiches Auf und Ab bot das letzte Spiel zwischen dem TSV Obersontheim und dem TSV Schmiden. Am Ende setzten sich die Gastgeber in einer hochemotionalen Begegnung mit 5:3 durch. Tim Blümel traf in der 8. Minute zum 1:0, und Oliver Wengert erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Die Gäste aus Schmiden bewiesen jedoch Moral und glichen die Partie durch Treffer von Oliver Bach in der 56. Minute und Silas Puppa in der 62. Minute zum 2:2 aus. Das Spiel blieb dramatisch: Nur zwei Minuten später, in der 64. Minute, brachte Tim Blümel Obersontheim erneut mit 3:2 in Führung, doch praktisch im Gegenzug glich Tommaso Siena in derselben Minute zum 3:3 aus. Die Entscheidung erzwang schließlich Timo Wolz, der mit seinen Toren in der 70. Minute zum 4:3 und in der 73. Minute zum 5:3-Endstand den Heimsieg herbeiführte. Obersontheim belegt durch dieses erfolgreiche letzte Spiel den zehnten Platz mit 38 Punkten und 51:61 Toren (10 Siege, 8 Unentschieden, 12 Niederlagen). Der TSV Schmiden kommt mit 59:66 Toren auf den neunten Tabellenplatz (10 Siege, 8 Unentschieden, 12 Niederlagen). ---

Das Highlight dieses Finaltags stieg vor 250 Zuschauern im letzten Spiel des TSV Gaildorf. Mit einem fulminanten 7:1-Erfolg gegen den SC Urbach krönte sich Gaildorf zum Meister. Viktor Solodkyi erlöste die Fans in der 42. Minute mit dem 1:0, und Angelo Tulino legte in der 45. Minute das 2:0 nach. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Robin Fritz in der 49. Minute auf 3:0. Die ohnehin schon schwere Aufgabe für Urbach wurde noch bitterer, als Valmir Thaqi in der 58. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Überzahl schraubte Leon Max Koppenhöfer das Ergebnis in der 68. Minute auf 4:0. Nach einer weiteren Gelb-Roten Karte gegen den Urbacher Bennet Fietkau in der 74. Minute brachen die Dämme: Taner Tokalakoglu traf in der 77. Minute zum 5:0, und Serkan Uygun erhöhte in der 83. Minute auf 6:0. Den Ehrentreffer für die dezimierten Gäste erzielte Pawlos Kirmanis in der 89. Minute zum 6:1, ehe Philipp Kees in der Nachspielzeit (90.+1) per Foulelfmeter den 7:1-Endstand markierte. Mit diesem emotionalen Heimsieg ist der TSV Gaildorf Meister mit 77 Punkten sowie 107:37 Toren (25 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen) und steigt in die Landesliga auf. Der SC Urbach beendet die Saison als Tabellenletzter mit 11 Punkten und 39:115 Toren (2 Siege, 5 Unentschieden, 23 Niederlagen). ---

Im letzten Spiel der Saison behielt der TSV Schwaikheim im Duell gegen den Aufsteiger VfL Mainhardt die Oberhand. Trotz eines Rückstands feierten die Hausherren einen emotionalen 4:1-Erfolg. Die Torfolge begann mit einem Schock für Schwaikheim, als Fabian Wohlschläger die Gäste in der 48. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Doch die Heimelf zeigte Charakter: Raphael Schreiner glich in der 62. Minute zum 1:1 aus und drehte die Partie in der 69. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:1. In der Schlussphase sorgten Alen Rogosic in der 79. Minute mit dem 3:1 und Dennis Klemm in der 83. Minute mit dem 4:1 für klare Verhältnisse. Der TSV Schwaikheim beendet die Spielzeit auf dem elften Platz mit 37 Punkten und 64:67 Toren (9 Siege, 10 Unentschieden, 11 Niederlagen). Der VfL Mainhardt belegt am Ende den zwölften Rang mit 35 Punkten und einem Torverhältnis von 46:65 (9 Siege, 8 Unentschieden, 13 Niederlagen). ---

Ein dramatisches Unentschieden sahen die Zuschauer im letzten Spiel der SG Oppenweiler-Strümpfelbach gegen den SV Breuningsweiler. Am Ende trennten sich die Teams 2:2. Louis Piscopo traf in der 18. Minute zum 1:0. Die Gäste schlugen in der 35. Minute durch Mario Mutic zum 1:1-Ausgleich zurück. Nach dem Seitenwechsel brachte Lukas Rosenke die Hausherren in der 50. Minute erneut mit 2:1 in Front. Als alles bereits nach einem Heimsieg aussah, schlug der SV Breuningsweiler in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) eiskalt zu: Oguz Dogan traf zum 2:2-Ausgleich. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach schließt die Saison nach diesem letzten Spiel auf dem dritten Platz ab, mit 54 Punkten und 86:63 Toren (15 Siege, 9 Unentschieden, 6 Niederlagen). Der SV Breuningsweiler beendet die Spielzeit auf dem siebten Rang mit 42 Punkten und 60:58 Toren (12 Siege, 6 Unentschieden, 12 Niederlagen). ---