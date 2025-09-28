 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Andrea Wahl

TSV Gaildorf bleibt dran, SV Allmersbach setzt Serie fort

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Am sechsten Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall setzten sich die Spitzenteams weiter in Szene, während die unteren Tabellenränge erneut unter Druck gerieten. SV Allmersbach feierte einen Kantersieg in Urbach, TSV Gaildorf gewann souverän in Untermünkheim. Auch SC Oppenweiler-Strümpfelbach und VfL Mainhardt konnten wichtige Punkte im Kampf um die oberen Plätze sichern, während TSV Michelfeld 1954 den Anschluss nach einer Niederlage weiter verlor.

Heute, 15:00 Uhr
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
1
4
Abpfiff

Unterweissach musste sich Oppenweiler-Strümpfelbach mit 1:4 geschlagen geben. Louis Piscopo traf in der 4. Minute zur Führung, Luca Krämer erhöhte auf 2:0 (20.) und Piscopo legte das 3:0 nach (27.). Lucca Volkmer brachte Unterweissach in der 80. Minute noch einmal heran, doch Even Stoppel stellte in der 90. Minute den Endstand her.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
1
4
Abpfiff

Rudersberg unterlag Schornbach mit 1:4. Fabian Keinath brachte die Gastgeber früh in Führung (20.), Anas Hammouda glich für Schornbach aus (43.). Nico Klasik (61.), Giovanni Cristaldi (72.) und Pascal Werba (80.) entschieden die Partie zu Gunsten der Gäste.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
1
1
Abpfiff

Schmiden und Breuningsweiler trennten sich 1:1. Tommaso Siena traf in der 72. Minute zur Führung, Oguz Dogan glich nur drei Minuten später für Breuningsweiler aus.

Heute, 15:00 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
2
3
Abpfiff

Kreßberg verlor gegen Mainhardt mit 2:3. Thomas Kreidl erzielte das 1:0 (3.) und 2:1 (51.), Fabian Wohlschläger (23.) und Lukas Schanzenbach (65.) glichen für Mainhardt jeweils aus, bevor Jannik Moser in der 90. Minute den Siegtreffer markierte.

Heute, 15:00 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
1
6
Abpfiff

Urbach musste sich Allmersbach mit 1:6 geschlagen geben. Mario Greiner erzielte die ersten beiden Tore (34., 45.), Yusuf Dik traf doppelt (49., 68.) und Felix Geck (82., 90.+1) baute den Vorsprung weiter aus, während Urbachs einzige Treffer durch Hannes Wahl (79.) fiel.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
1
1

Obersontheim und Nellmersbach trennten sich 1:1. Thomas Wagner traf in der 90. Minute per Handelfmeter, Lionello Zaino glich in der 90.+3 Minute ebenfalls per Foulelfmeter aus.

Heute, 15:00 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
0
3
Abpfiff

Untermünkheim unterlag Gaildorf 0:3. Angelo Tulino (76.), Tom Berger (80.) und Serkan Uygun (87.) sorgten für den Auswärtssieg, während Janik Koppenhöfer (32.) und Janik Pfeiffer (46.) jeweils Gelb-Rot sahen.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
0
3
Abpfiff

Michelfeld 1954 verlor 0:3 gegen Schwaikheim. Christos Stergiou traf in der 50. Minute, Pascal Conti erhöhte in der 70. und 78. Minute und sicherte so den Auswärtserfolg.

28.9.2025, 19:00 Uhr
Timo BabicAutor