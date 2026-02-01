TSV Gadeland Kreishallenmeister der B-Jugend im KFV Holstein

Kreishallenmeister 2026 - TSV Gadeland. – Foto: KFV Holstein

Ein spannendes Turnier lieferten die diesjährigen Kreismeisterschaften der B-Jugendmannschaften im KFV Holstein in der neuen Sporthalle in Schönberg

Am Ende setzte sich der TSV Gadeland gegen 13 andere Mannschaften durch. Im Endspiel besiegten die Gadeländer den TSV Aukrug mit 1:0. Das Siegtor erzielte Jonas Gawik.

In den Gruppenphasen setzten sich der TSV Plön, TuS Nortorf, die SG Padenstedt, der TSV Aukrug, der TSV Gadeland, die Ostsee Kicker, die SG BroKroWie und die FSG Saxonia durch.

Enge K.-o.-Spiele ohne klaren Favoriten

Spannende Viertel- und Halbfinalspiele, die teilweise sehr ausgeglichen waren, ließen keinen klaren Favoriten ausmachen. Geschickt setzte sich der TSV Aukrug mit einer effektiven Defensive und schließlich auch im Sechsmeterschießen im Halbfinale gegen die SG Padenstedt durch. Der TSV Gadeland spielte in den K.-o.-Spielen stark auf und setzte sich auch gegen die sehr kämpferische Mannschaft der FSG Saxonia durch.

Interessantes Finale

Im Endspiel wiederum behauptete sich der TSV Gadeland in einer spannenden Partie und wurde Kreishallenmeister. Den Siegerpokal sowie die Eintrittskarte für die Landesmeisterschaften des SHFV in Henstedt-Ulzburg überreichten Jugendobmann Heiko Fahrenkrog und das geschäftsführende Vorstandsmitglied Lutz Schlünsen.