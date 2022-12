TSV Fußballabteilung mit neuer Vorstandschaft

Frischer Wind bei der Fußballabteilung des TSV Mitterfels

Bei der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung des TSV Mitterfels am Freitag den 11.11.2022 standen Neuwahlen an. Die Abteilung hat sich neu aufgestellt und will mit „frischen Wind in den Segeln“ die anstehenden Herausforderungen angehen und meistern.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung, beim Kernbichl „Zur Post“, in Mitterfels stand unter dem Motto „Umbruch“. Der bisherige Abteilungsleiter Norbert Stroinski eröffnete die sehr gut besuchte Versammlung mit der Begrüßung der Ehrengäste, der Erläuterung des Ablaufs und einen kurzen Rückblick auf die doch nicht immer ganz einfachen letzten Jahre. Er beschrieb die Zeiten des Lockdowns, die dadurch schwer umzusetzenden Spielbetriebe und ausbleibende Vereinsaktivitäten in Jugend- und Seniorenbereich. Die Seniorenmannschaft hatte bereits 2021 zwei sehr engagierte Spielertrainer verpflichten können, die allerdings in der neuen Saison mit viel Verletzungspech im Kader kämpfen müssen. Weiter wurde von der Umrüstung des Trainingsplatzes auf LED-Flutlicht berichtet. Anschließend folgte der Kassenbericht durch Johannes Hötzl mit dem Resümee, dass die Abteilung finanziell auf soliden Beinen steht. Die Jugendtrainer beschrieben Ihre Arbeit und informierten über die sehr gute Arbeit in den Jugenden C bis G. Aber leider hatte sich dies in den letzten Jahren nur schleppend bis in den Seniorenbereich durchgeschlagen. Anders bei den alten Herren (AH), seit Sommer 2022 haben Stefan Schneider und Stefan Raith das Ruder dort übernommen. Es gab zu berichten, dass der Spielerkader der AH mit ein paar alten Talenten aufgestockt werden konnte und das der Mannschaftsausflug Anfang Oktober 2022 nach Bamberg sehr gut angenommen wurde.

Kurz bevor Norbert Stroinski die weitere Leitung der Sitzung für die Entlastung und Neuwahlen der Abteilung an den Hauptvorstand des TSV Mitterfels Stefan Hafner übertrug, teilte er seinen Entschluss mit, dass er für die kommenden Wahlen nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Er erklärte den versammelten Mitgliedern, dass Ihm diese Entscheidung nicht leichtgefallen sei und er sich im Vorfeld sehr lange Gedanken darüber gemacht hatte. Ihm lag sehr am Herzen eine Veränderung herbeizuführen und kam deshalb zu dem Entschluss sein Amt zur Verfügung zu stellen um somit neuen „Wind in die Segel“ der Fußballabteilung zu bekommen. Sowie der Stein im Rollen war, teilten auch Michael Seebauer als stellv. Sprecher und Peter Scherle als Schriftführer mit, dass Sie nicht mehr für Ihre Ämter zur Verfügung stehen werden und gerne Jüngeren das Deck überlassen möchten. Auch die Kassiere gaben Ihre Entschlüsse bekannt, dass einerseits der 1.Kassier Johannes Hötzl gerne in die zweite Reihe rücken möchte und Christian Zollner für sein Amt zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Im Anschluss an diese Bekanntgaben wurde die weitere Sitzungsleitung an den Hauptvereinsvorstand Stefan Hafner übertragen. Dieser Begann mit der Entlastung der alten Abteilungsleitung, diese wurde einstimmig durch die anwesenden Mitglieder entlastet. Vor den Neuwahlen dankte der Hauptvorstand des TSV den scheidenden Mitgliedern der alten Vorstandschaft. Allen voran den 1.Abteilungsleiter der seit Jahrzenten eine Führungsrolle übernommen hatte. Norbert Stroinski war in höchstem Maße zuverlässig und immer mit Herzblut bei der Sache, lobte Stefan Hafner.

Für die Neuwahlen wurde Stefan Hafner durch den anwesenden 1.Bürgermeister Andreas Liebl unterstützt. Dieser nahm die Wahlleitung gerne an und ließ es sich auch nicht nehmen ein paar Worte an die Mitglieder und ebenfalls ehrende Worte an den scheidenden Vorstand zu richten. Somit konnten die Neuwahlen beginnen. Als neues Team für die Fußballabteilung wurden daraufhin einstimmig folgende Personen gewählt:

Abteilungsleitung (gleichberechtigt):

Nikolaus Graf (Leitung Organisation)

Max Langbein (Leitung Sport)

Julian Schuhmann (Leitung Jugend)

Wolfgang Weber (Leitung Mitgliederverwaltung)

Manfred Scherle (Leitung Technik/Material)

Finanzen