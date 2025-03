TSV fühlt schon den Rhythmus

„Das hat für Erleichterung gesorgt“, lässt Sascha Bergmann nach dem Erfolgserlebnis zum Rückrundenauftakt am vergangenen Samstag wissen. „Die Stimmung im Training war entsprechend gut. Wir haben eine ordentliche Woche hingelegt“, so der Trainer von Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Langengeisling. Nun wartet die nächste Herausforderung auf den Aufsteiger.

Am Sonntag bekommen es die Zornedinger um 14 Uhr im heimischen Sportpark mit dem FC Töging zu tun. „Es wird ein heißer Tanz“, so Bergmann, der den Gegner in der Tabelle weiter oben erwartet hätte. „Sie verfügen über eine stabile Defensive und über hohe Geschwindigkeit in der vordersten Linie. In der Hinrunde (3:3, Anm. d. Red.) hatten sie 45 bis 60 starke Minuten gegen uns. Außerdem haben sie jetzt im Winter auf dem Transfermarkt zugeschlagen“, warnt der TSV-Coach vor den individuellen Qualitäten des Tabellendreizehnten.