TSV Frommern vollendet ein perfektes Turnier in Geislingen

Der Kleider-Müller-Cup der Frauen ist am heutigen Sonntag in der Schlossparkhalle in Geislingen mit einem hochklassigen und intensiven Finaltag zu Ende gegangen. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, ein enger Turnierplan und ein stark besetztes Teilnehmerfeld sorgten dafür, dass sich über den gesamten Tag hinweg sportliche Qualität, mentale Stärke und klare Hierarchien herausbildeten. Am Ende setzte sich der TSV Frommern im Finale gegen den 1. FC Mühlhausen durch und krönte ein Turnier.

Ein Turniertag unter maximaler Belastung Der letzte Turniertag verlangte den Mannschaften alles ab. Nach einer langen Vorrunde am gestrigen Samstag ging es am heutigen Sonntag ohne Schonfrist weiter. Jede Begegnung hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Platzierungen, jede Unachtsamkeit konnte das Aus bedeuten. Die Schlossparkhalle wurde erneut zum Resonanzraum für schnellen Frauenfußball, in dem defensive Ordnung und effiziente Abschlüsse über Erfolg und Misserfolg entschieden.

Gruppe A: Frommern und Ingolstadt U18 auf Augenhöhe

In der Gruppe A bestätigten der TSV Frommern und der FC Ingolstadt U18 ihre starke Ausgangslage. Beide Teams beendeten die Gruppe punktgleich mit jeweils zehn Zählern. Frommern kam auf ein Torverhältnis von 16:4, Ingolstadt U18 auf 11:1. Dahinter folgten der Hegauer FV mit sechs Punkten sowie der SV Deuchelried. Der Zeller FV blieb ohne Punkt. Besonders Frommern zeigte erneut seine defensive Stabilität und baute seine Erfolgsserie konsequent aus.

Gruppe B: Mühlhausen marschiert souverän

In der Gruppe B setzte der 1. FC Mühlhausen seine dominante Vorrunde fort. Mit vier Siegen aus vier Spielen, zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 14:2 war Mühlhausen das stärkste Team dieser Gruppe. Der 1. FC Donzdorf belegte mit neun Punkten Rang zwei, dahinter folgten der FC Ingolstadt 04 II, der TSV Frommern U18 und der SV Unterjesingen. Mühlhausen präsentierte sich über den gesamten Turniertag hinweg stabil und kontrolliert.

Der Weg in die Finalspiele

Nach Abschluss der Gruppenphase standen die Finalpaarungen fest. Der TSV Frommern und der 1. FC Mühlhausen zogen als Gruppensieger ins Endspiel ein. Der FC Ingolstadt U18 und der 1. FC Donzdorf trafen im Spiel um Platz drei aufeinander. Die Konstellation spiegelte die Leistungen der beiden Turniertage wider.

Spiel um Platz drei: Ingolstadt U18 setzt sich durch

Im Spiel um Platz drei trafen der FC Ingolstadt U18 und der 1. FC Donzdorf aufeinander. Ingolstadt entschied die Partie mit 3:1 für sich und sicherte sich damit den dritten Rang. Die Nachwuchsmannschaft belohnte sich für ein konstant starkes Turnier und behauptete sich gegen einen offensiv ausgerichteten Gegner.

Finale: Ein Treffer entscheidet den Titel

Das Finale zwischen dem TSV Frommern und dem 1. FC Mühlhausen wurde zur logischen Zuspitzung des Turniers. Beide Mannschaften standen defensiv kompakt, lange Zeit neutralisierten sie sich gegenseitig. Am Ende setzte sich Frommern mit 1:0 durch und gewann den Kleider-Müller-Cup. Der knappe Sieg unterstrich die Abgeklärtheit eines Teams, das über zwei Tage hinweg kaum Angriffsfläche bot.

Ein Turniersieg ohne Makel

Der Erfolg des TSV Frommern ist das Resultat eines außergewöhnlichen Turnierverlaufs. Bereits in der Vorrunde dominierte Frommern mit 26:0 Toren, auch in der Finalrunde blieb das Team nahezu fehlerfrei. Der Titelgewinn in Geislingen war kein Zufallsprodukt, sondern die konsequente Fortsetzung einer beeindruckenden Serie.