TSV Frommern überrascht in Nehren – TSV Harthausen siegt in Überzahl

Die heutigen Partien des 28. Spieltags der Landesliga, Staffel 3, brachte zwei Überraschungen im Tabellenkeller: Der TSV Frommern drehte die Partie beim SV Nehren in wenigen Minuten und feierte einen Auswärtssieg. Auch der TSV Harthausen/Scher setzte sich trotz zwischenzeitlichem Ausgleich beim SV Seedorf durch. Für Seedorf endete die Partie zudem mit einem Platzverweis in der Nachspielzeit.

Nach dem 3:0-Sieg des SV Zimmern hat sich die SG Empfingen endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet. Nach dem frühen Führungstor durch Stefan Mutapcic (8.), sorgte Gabriel Pavic (26.) für das 2:0. Zur Stundenmarke traf Nicolo Ippolito zum 3:0-Endstand. ---

Vor 150 Zuschauern erwischte der SV Croatia Reutlingen den besseren Start und ging in der 18. Minute durch Sven Niebiosa in Führung. Edis Sentürk baute den Vorsprung nach dem Seitenwechsel in der 54. Minute auf 0:2 aus. Zwar verkürzte Julian Haas nur zwei Minuten später für die TSF Dornhan auf 1:2, doch Croatia schlug zurück: Sotirios Vassiliou stellte in der 62. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her und sicherte dem Gast den Auswärtserfolg. ---

Ein spektakulärer Beginn prägte die Partie vor 120 Zuschauern: Samed Güngör brachte Albstadt mit einem Doppelschlag in der 4. und 6. Minute früh mit 2:0 in Front, Denis Mazrekaj erhöhte in der 24. Minute auf 3:0. Doch Tuttlingen steckte nicht auf. Buba Camara traf doppelt und verkürzte auf 3:2. Albstadt rettete den knappen Vorsprung in einer dramatischen Schlussphase über die Zeit. ---

Im Spitzenspiel des Spieltags sicherte sich der FC Rottenburg vor 407 Zuschauern die Meisterschaft. In einer intensiven Begegnung gelang René Hirschka in der 59. Minute das Tor des Tages. Der Tabellenführer verteidigte anschließend mit viel Einsatz. Mit nun 64 Punkten und sieben Zählern Vorsprung auf die Verfolger ist Rottenburg die vorzeitige Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. ---

Im Duell zweier Kellerkinder gelang dem TSV Straßberg 1903 vor 150 Zuschauern der entscheidende Treffer in der 68. Minute: Michael Riester erzielte das Tor des Tages und bescherte seinem Team drei immens wichtige Punkte. ---

Der VfB Bösingen konnte sich im Heimspiel gegen Schwenningen auf seine späten Torschützen verlassen. Nach einer zähen ersten Stunde brachte Marius Müller sein Team in der 79. Minute in Führung. In der 85. Minute sorgte Torsten Müller mit dem 2:0 für die Entscheidung. ---

Die Gäste aus Harthausen/Scher gingen in einer lange offenen Partie in der 53. Minute durch Tim Abt in Führung. Der SV Seedorf fand neun Minuten später eine Antwort: Timmy Haag glich in der 62. Minute zum 1:1 aus. Doch die Gäste ließen sich vom Ausgleich nicht beirren. In der 76. Minute war es Matthias Endriss, der den entscheidenden Treffer zum 1:2 markierte. In der Nachspielzeit sah Harry Föll vom SV Seedorf noch die Rote Karte, was die bittere Niederlage für die Hausherren zusätzlich verschärfte. ---