TSV Frommern prägt die Hallenbezirksmeisterschaften Titel für Juniorinnen und Frauen beim Sparkassen-Junior-Cup im Fußballbezirk Schwarzwald-Zollern

Am vergangenen Wochenende fanden die Hallenbezirksmeisterschaften (Sparkassen-Junior-Cup) für Juniorinnen und Frauen im Bezirk Schwarzwald-Zollern statt. Der Wettkampf startete am Samstag 10.01.2026 mit den C-Juniorinnen, wo insgesamt 15 Mannschaften um den Titel kämpften.

Die Vorrunde wurde in drei Gruppen ausgetragen, aus denen sich die besten Teams für die Finalrunde qualifizieren konnten. Die Erst- und Zweitplatzierten sowie die beiden bestplatzierten Drittplatzierten stritten um die Medaillen in den entscheidenden Spielen.

Parallel dazu fand ein aufregendes Turnier der E-Juniorinnen statt, das um 12:30 Uhr begann. Fünf Teams traten im Modus „jeder gegen jeden“ gegeneinander an. Die Atmosphäre war von Begeisterung geprägt, als die jüngsten Spielerinnen mit großer Freude auf dem Feld standen.

Die teilnehmenden Teams waren der SV Durchhausen, die SGM Steinhofen, der TSV Frommern, die SGM Stetten a.k.M und die SGM Unterdigisheim. Jede Spielerin gab ihr Bestes, was für viel Spaß sowohl auf dem Spielfeld als auch am Seitenrand sorgte.

Die Platzierungen im E-Juniorinnen-Turnier:

1. Platz: SV Durchhausen

2. Platz: SGM Steinhofen

3. Platz: TSV Frommern

4. Platz: SGM Stetten a.k.M

5. Platz: SGM Unterdigisheim

Das Turnier stellte eine großartige Bereicherung für alle Beteiligten dar und zeigte eindrucksvoll die Leidenschaft, die junge Spielerinnen für den Fußball mitbringen. Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!

Den Abschluss des Turniertages bildeten die Frauenwettkämpfe. Mit 14 Mannschaften war das Teilnehmerfeld erneut stark besetzt. Der Wettbewerb begann um 16:00 Uhr und die Teams traten zunächst in der Vorrunde gegeneinander an. Nach spannenden Begegnungen fand die Finalrunde statt, in der die Meisterschaft entschieden wurde.

Ein besonderes Highlight war die Preisverleihung am Ende des Turniers, bei der neben dem Meistertitel auch die beste Torhüterin, die beste Spielerin und die beste Torschützin ausgezeichnet wurden.

Im Finale standen sich die Mannschaften des TSV Frommern I und des TSV Frommern II gegenüber. Nach einem aufregenden Spiel setzte sich der TSV Frommern I durch und sicherte sich den Titel. Den dritten Platz erreichte der SV Unterdigisheim, der das Spiel um Platz 3 gegen die SGM Locherhof/Mariazelle gewann.

Der Turniertag war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern bot den Spielerinnen auch eine wunderbare Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu zeigen und sich mit anderen Teams zu messen.

Am zweiten Turniertag startete das Turnier mit den D-Juniorinnen. Auch hier war die Teilnehmerzahl beeindruckend hoch. 13 Mannschaften kämpften um den Meistertitel. Nach der Vorrunde, die in drei Gruppen ausgetragen wurde, konnten die besten Teams in der Finalrunde ihr Können unter Beweis stellen. Am Ende siegte der SV Durchhausen nach einem packenden Endspiel gegen Wellendingen. Auf den weiteren Plätzen folgten die SGM Steinhofen II und der TSV Frommern, die allesamt faire und hochklassige Spiele zeigten.

Die Platzierungen im D-Juniorinnen-Turnier:

1. Platz: SV Durchhausen

2. Platz: SC Wellendingen

3. Platz: SGM Steinhofen II

4. Platz: TSV Frommern

Den krönenden Abschluss des Wochenendes bildeten die B-Juniorinnen. Mit 11 Mannschaften war auch dieses Teilnehmerfeld stark besetzt. Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen gespielt, aus denen sich die jeweils Erst- und Zweitplatzierten für die Finalrunde qualifizierten. Nach spannenden Begegnungen setzte sich der TSV Frommern gegen die Spvgg Aldingen durch. Die SGM Sulgen/Hart belegte den dritten Platz, während die SGM Hochmössingen den vierten Platz errang.

Die Platzierungen im B-Juniorinnen-Turnier:

1. Platz: TSV Frommern

2. Platz: Spvgg Aldingen

3. Platz: SGM Sulgen/Hardt

4. Platz: SGM Hochmössingen

Herzlichen Glückwunsch an alle Teams zu ihren großartigen Leistungen! Ein besonderes Dankeschön gilt den Organisatoren und Unterstützern, die diese Meisterschaften ermöglicht haben. Wir freuen uns bereits auf die nächsten spannenden Wettkämpfe im Bezirk!