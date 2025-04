TSV Frommern beim FC Albstadt unter Zugzwang, SG Empfingen ist Favorit

Am Samstag, den 26. April, trifft der TSF Dornhan auf den VfB Bösingen. Dornhan steht mit nur 10 Punkten auf dem letzten Platz und wird alles daran setzen, den Abstieg zu verhindern. Bösingen hingegen hat mit 44 Punkten eine solide Ausgangsposition im Mittelfeld und wird als Favorit in diese Partie gehen, aber Dornhan wird sich nicht kampflos geschlagen geben.

---

Die SG Empfingen empfängt am Samstag, den 26. April, den SV Wittendorf. Empfingen liegt mit 50 Punkten auf dem zweiten Platz und hat noch Chancen auf den direkten Aufstieg, während Wittendorf mit 17 Punkten auf Platz 14 im Abstiegskampf steckt. Empfingen wird versuchen, mit einem Sieg näher an den Tabellenführer zu rücken, während Wittendorf alles auf eine Wende setzen wird.

Am Samstag, den 26. April, trifft der VfL Nagold auf den BSV 07 Schwenningen. Nagold hat mit 45 Punkten Platz 3 inne und will sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, während Schwenningen mit 34 Punkten auf Platz 9 eine gute Chance hat, sich im sicheren Mittelfeld zu etablieren. Nagold wird als Favorit in die Partie gehen, aber Schwenningen wird sicherlich alles daran setzen, für eine Überraschung zu sorgen.

---