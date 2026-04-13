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TSV Friedrichsberg-Busdorf verpflichtet Iberhysaj
Landesligist setzt bei Kaderplanung auf jungen Spieler vom TuS Rotenhof
Der TSV Friedrichsberg-Busdorf treibt seine Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran und hat mit Blendi Iberhysaj einen Neuzugang vorgestellt. Der junge Spieler wechselt vom TuS Rotenhof und soll beim Landesligisten den nächsten Entwicklungsschritt machen.
Wie der Verein über seine Vereinskanäle mitteilte, passt Iberhysaj in das Profil, das der Klub für die Zukunft verfolgt: junge, entwicklungsfähige Spieler mit Perspektive. Weitere personelle Entscheidungen werden in den kommenden Tagen erwartet.