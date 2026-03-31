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TSV Friedrichsberg-Busdorf verlängert mit Jordan Haarig
Torhüter bleibt – wichtiger Rückhalt für die kommende Saison
Der TSV Friedrichsberg-Busdorf hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Jordan Haarig wird auch in der Spielzeit 2026/2027 für den Verein auflaufen.
Der Torhüter hat sich als verlässlicher Rückhalt etabliert und übernimmt eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft. Sowohl auf dem Platz als auch innerhalb des Teams gilt Haarig als fester Bestandteil der Struktur.
Mit der Verlängerung setzt der TSV Friedrichsberg-Busdorf auf Kontinuität auf der Torhüterposition und bindet einen Spieler, der für Stabilität und Präsenz im Defensivverbund steht.