TSV Friedrichsberg-Busdorf feiert Torfestival im Kellerduell

Der TSV Friedrichsberg-Busdorf hat im Abstiegskampf ein deutliches Statement gesetzt. Mit einem überzeugenden 6:3-Erfolg gegen den SVE Comet Kiel sicherten sich die Gastgeber drei enorm wichtige Punkte – und zeigten dabei vor allem offensiv ihre ganze Qualität.
Schon vor dem Anpfiff hatte sich der TSV gezielt auf den Gegner eingestellt. Frische Informationen gab es kürzlich, als die Schleswiger vor zwei Wochen am Ostermontag im nachgeholten Hinspiel 2:1 gewannen. Mit einer variablen Ausrichtung wollte man die Stärken von Comet kontrollieren – ein Plan, der zunächst voll aufging
„Wir waren von Beginn an konzentriert, haben das Spiel relativ schnell kontrolliert und uns gute Situationen herausgespielt“, erklärte der Trainer nach der Partie. Folgerichtig fiel auch die Führung durch einen frühen Elfmeter.
Dennoch blieb ein kleiner Kritikpunkt: „Wir hätten in einigen Szenen noch sauberer nach vorne spielen müssen – da waren wir etwas nachlässig.“
Diese Phase nutzte der SVE Comet Kiel eiskalt aus und kam nach einer Standardsituation zum Ausgleich. „Das waren ein paar Minuten ohne richtige Kontrolle – da war der Ausgleich auch verdient“, so die ehrliche Einordnung des Trainers.
Doch der TSV reagierte stark. Die Mannschaft fand schnell zurück zu ihrer Struktur, agierte wieder konzentrierter und belohnte sich noch vor der Pause mit weiteren Treffern. Selbst zwei aberkannte Tore änderten nichts am positiven Gesamtbild zur Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Friedrichsberg-Busdorf seine beste Phase. Mit viel Tempo, Zielstrebigkeit und Spielfreude schraubten die Gastgeber das Ergebnis innerhalb kurzer Zeit auf 5:1. „Die Jungs haben das in der zweiten Halbzeit wirklich klasse umgesetzt“, lobte der Trainer.
Zwar kam der SVE Comet Kiel noch zu weiteren Treffern, doch der TSV hatte stets die passende Antwort parat und ließ keine echte Spannung mehr aufkommen.
Trotz der deutlichen Niederlage stellte der Trainer auch die positiven Aspekte beim Gegner heraus: „Man darf Comet offensiv nie unterschätzen. Sie haben Qualität, sind beweglich und haben immer wieder versucht, nach vorne zu spielen.“ Gerade angesichts der schwierigen Tabellensituation sei diese Moral bemerkenswert.
Der TSV Friedrichsberg-Busdorf belohnt sich mit einem überzeugenden Auftritt und wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf. Nach intensiven Wochen hatte das Team bewusst etwas Tempo aus dem Training genommen – mit sichtbarem Erfolg.
„Wir haben den Akku ein Stück weit aufgeladen – und das hat man heute gesehen. Ich bin sehr glücklich, dass die Jungs sich belohnt haben“, fasste der Trainer zufrieden zusammen.
Für den SVE Comet Kiel bleibt die Lage dagegen angespannt. Trotz offensiver Ansätze sorgen defensive Probleme weiterhin für Rückschläge. Der TSV hingegen kann mit neuem Selbstvertrauen auf die kommenden Aufgaben blicken – der Befreiungsschlag könnte genau zur richtigen Zeit gekommen sein.
TSV Friedrichsberg-Busdorf: Haarig – Quapp, Jonas Goos, von Lanken (63. Yildirim), Siepelt – Harutjunjan (63. Callsen) – Al-Batal, Wegner (73. Ndoumbele), Moellner, Asmussen (90.+1 Gorbatuk) – Daniel Schubert (66. Sievers).
Trainer: Michael Schröder.
SVE Comet Kiel: Losch – Gesper, Morina (73. Petersen), Celik, Lahu – Assameur, Rassmanns, Lawson-Body, Schmidt – Knutzen, Alban Jashari.
Trainer: Jan Schümann.
SR: Jonas Petersen (TSV Ladelund).
Ass.: lennard Gawellek, Mika Lätare.
Z.: 84.
Tore: 1:0 Jonas Goos (12., FE), 1:1 Maurice Knutzen (20.), 2:1 Daniel Moellner (42.), 3:1 Tim Asmussen (45.+2), 4:1 Daniel Schubert (49.), 5:1 Daniel Moellner (58.), 5:2 Alban Jashari (63., FE), 6:2 Daniel Moellner (66.), 6:3 Alban Jashari (79.)