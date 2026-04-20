TSV Friedrichsberg-Busdorf feiert Torfestival im Kellerduell

Trafen auch im Rückspiel aufeinander Janneck Rassmanns (SVE Comet Kiel) gegen Tjark von Lanken (li., TSV Friedrichsberg). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Friedrichsberg-Busdorf hat im Abstiegskampf ein deutliches Statement gesetzt. Mit einem überzeugenden 6:3-Erfolg gegen den SVE Comet Kiel sicherten sich die Gastgeber drei enorm wichtige Punkte – und zeigten dabei vor allem offensiv ihre ganze Qualität.

Variabler Matchplan zahlt sich früh aus

Schon vor dem Anpfiff hatte sich der TSV gezielt auf den Gegner eingestellt. Frische Informationen gab es kürzlich, als die Schleswiger vor zwei Wochen am Ostermontag im nachgeholten Hinspiel 2:1 gewannen. Mit einer variablen Ausrichtung wollte man die Stärken von Comet kontrollieren – ein Plan, der zunächst voll aufging

„Wir waren von Beginn an konzentriert, haben das Spiel relativ schnell kontrolliert und uns gute Situationen herausgespielt“, erklärte der Trainer nach der Partie. Folgerichtig fiel auch die Führung durch einen frühen Elfmeter. Dennoch blieb ein kleiner Kritikpunkt: „Wir hätten in einigen Szenen noch sauberer nach vorne spielen müssen – da waren wir etwas nachlässig.“ Kurze Schwächephase bringt Comet zurück Diese Phase nutzte der SVE Comet Kiel eiskalt aus und kam nach einer Standardsituation zum Ausgleich. „Das waren ein paar Minuten ohne richtige Kontrolle – da war der Ausgleich auch verdient“, so die ehrliche Einordnung des Trainers.

In Schieflage wie lange Zeit im Hinspiel gerieten Saffet Yildirim und der TSV Friedrichsberg nicht. Rechts Niklas Schmidt (SVE Comet). – Foto: Ismail Yesilyurt

Doch der TSV reagierte stark. Die Mannschaft fand schnell zurück zu ihrer Struktur, agierte wieder konzentrierter und belohnte sich noch vor der Pause mit weiteren Treffern. Selbst zwei aberkannte Tore änderten nichts am positiven Gesamtbild zur Halbzeit. TSV dreht nach der Pause auf Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Friedrichsberg-Busdorf seine beste Phase. Mit viel Tempo, Zielstrebigkeit und Spielfreude schraubten die Gastgeber das Ergebnis innerhalb kurzer Zeit auf 5:1. „Die Jungs haben das in der zweiten Halbzeit wirklich klasse umgesetzt“, lobte der Trainer. Zwar kam der SVE Comet Kiel noch zu weiteren Treffern, doch der TSV hatte stets die passende Antwort parat und ließ keine echte Spannung mehr aufkommen. Respekt für kämpfende Gäste Trotz der deutlichen Niederlage stellte der Trainer auch die positiven Aspekte beim Gegner heraus: „Man darf Comet offensiv nie unterschätzen. Sie haben Qualität, sind beweglich und haben immer wieder versucht, nach vorne zu spielen.“ Gerade angesichts der schwierigen Tabellensituation sei diese Moral bemerkenswert. Fazit: Wichtiger Pflicht-Sieg für den Klassenerhalt Der TSV Friedrichsberg-Busdorf belohnt sich mit einem überzeugenden Auftritt und wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf. Nach intensiven Wochen hatte das Team bewusst etwas Tempo aus dem Training genommen – mit sichtbarem Erfolg.

Keeper Jordan Haarig (TSV Friedrichsberg) und Erik Wegner hatten auch im zweiten Spiel gegen den SVE Comet große Freude. – Foto: Ismail Yesilyurt