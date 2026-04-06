TSV Friedrichsberg-Busdorf dreht Spiel gegen Rot-Schwarz Kiel

Trotz personeller Probleme und kurzfristiger Ausfälle fand Friedrichsberg-Busdorf gut ins Spiel. Mit einer Dreierkette und hoher Präsenz in den Zweikämpfen setzte die Mannschaft die Gäste früh unter Druck.

Nach der Pause blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, doch Friedrichsberg-Busdorf nutzte seine Umschaltsituationen konsequent.

Die verdiente Führung fiel nach einem Foul an Daniel Möllner per Elfmeter, den Jonas Goos sicher zum 1:0 verwandelte (21.). Doch nahezu im Gegenzug nutzte Marc Zeller eine Unachtsamkeit in der Defensive zum 1:1 (27.). Ein Ergebnis, das laut Schröder den Spielverlauf nicht ganz widerspiegelte.

Für den Führenden der Torschützenliste Marc Zeller (Rot-Schwarz Kiel) gab es wenigstens einen Teilerfolg mit dem 26. Saisontreffer. – Foto: Ismail Yesilyurt

Tim Niklas Asmussen traf nach starkem Zuspiel zur erneuten Führung (51.), ehe Daniel Möllner nach einer weiteren schnellen Kombination nur noch ins leere Tor einschieben musste (66.).

Die Gastgeber verteidigten weiterhin kompakt und ließen nur wenige klare Chancen zu. Die beste Möglichkeit der Kieler vereitelte der Torhüter im Eins-gegen-eins.

Junge Spieler überzeugen

Besonders erfreulich aus Sicht des TSV: Die beiden A-Jugendlichen Moritz Raddatz und Janne Max Sievers kamen zum Einsatz und fügten sich nahtlos ein. Vor allem Sievers setzte im Umschaltspiel wichtige Impulse und war an gefährlichen Aktionen beteiligt. Insgesamt zeigte die Mannschaft trotz personeller Engpässe eine geschlossene und engagierte Leistung.

Der TSV Friedrichsberg-Busdorf belohnt sich für eine kämpferisch starke Vorstellung und nutzt seine Chancen im zweiten Durchgang eiskalt. Gegen einen offensivstarken Gegner zeigte das Team die nötige Disziplin und Effizienz. Der Sieg ist nicht nur verdient, sondern im Abstiegskampf auch von großer Bedeutung.

TSV Friedrichsberg-Busdorf: Haarig - Yildirim, Jonas Goos, Clemens Goos – Siebelt – Harutjunjan, Möllner, Al-Batal (90.+1. Gorbatuk) – Wegner – Daniel Schubert (49. Sievers), Asmussen (85. Raddatz).

Trainer: Michael Schröder.

SSG Rot-Schwarz Kiel: Ruether – Kiewald, Elsner (70. Kratzenberg), Hopp – Kayali, Kannenberg (67. Möhr), Hillmer (77. Lüdtke), Backhaus, Logemann – Jarik (46. Iheagwaram), Zeller (67. Koop).

Trainer: Ove Saß.

Schiedsrichter: John Wilhoeft (TSV Borgstedt).

Ass.: Stefan Bremer, Bjarne Naujoks.

Zuschauer: 123.

Tore: 1:0 Jonas Goos (21., FE ), 1:1 Marc Zeller (27.), 2:1 Tim Asmussen (51.), 3:1 Daniel Moellner (66.).