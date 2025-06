TSV Frauen wollen auf eigenen Platz ungeschlagen bleiben

Am Mittwochabend traten die TSV Frauen zum wiederholten Mal nach Sportgerichtsentscheid beim VFV Oberode an, und konnten mit einem 0:2 die Tabellenführung in der Kreisliga Göttingen/Osterode zurückerobern.

In einem auf niedrigem Niveau geführten Spiel brachte Charlotte Mädge unsere Mannschaft bereit in der4.Minute mit 1:0 in Führung. Das Spiel blieb zerfahren, Oberode konnte spielerisch nicht überzeugen, der TSV hatte das Spiel zwar im Griff, konnte aber auch nicht so richtig ihr Spiel aufziehen. Dennoch konnte Emma Elisa Heise in der Nachspielzeit das wichtige 2:0 (92.Min.) erzielen. Damit wurde Tabellenplatz 1 zurück erobert.

Der TSV Vogelbeck hat jetzt alles selbst in der Hand zum wiederholten Mal den „Kreismeister Kreisliga Göttingen/Osterode“ zu holen. Am Samstag 14.06 ab 16:00 Uhr kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen gegen den VfV Oberode. Die Heimstärke unserer Frauen, die bisher nur Punkte auf heimischen Gelände gegen den TSV Groß Schneen (2:2) liegen ließen und beachtliche 57:6 Tore bei 34 Punkten erzielten, zeugen von einem interessanten, letzten Heimspiel in der Saison.