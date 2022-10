TSV Frauen setzen Siegesserie fort

Am Samstag Abend trafen die Frauen des TSV Tettnang auswärts auf den FV 09 Nürtingen. Das Spiel fand auf dem Nürtinger Kunstrasen statt, welcher für die TSV’lerinnen erst einmal sehr klein und ungewohnt war. Dennoch ließen Sie sich dadurch nicht beirren und versuchten von Anfang an viel spielerisch zu lösen. Bereits nach wenigen Minuten verletzte sich eine Nürtinger Spielerin schwer und musste ausgewechselt werden. Von uns Gute Besserung. Die Gäste aus Tettnang waren die spielbestimmende Mannschaft,jedoch blieben große Torchancen im Verlauf der ersten halben Stunde aus. Nürtingen versuchte immer wieder Konter mit langen Bällen auf Stürmerin Fay zu setzen, welche von der starken Tettnanger Abwehr allesamt geklärt werden konnten. Kurz vor der Pause zeigen die Gäste dann Ihr volles Können. In einer schönen Kombination über Alica Reiner und Philina Loitz landete der Ball bei Pauline Friedrich, welche mit einem Haken Ihre Gegenspielerin stehen ließ und einen sauberen Pass in die Spitze auf Simone Birkle spielte. Diese konnte dann aus kurzer Distanz den inzwischen überfälligen Führungstreffer erzielen. Mit der knappen Führung im Rücken ging es dann in die Pause.

Nach der Pause fand die Heimmannschaft aus Nürtingen deutlich besser ins Spiel und spielte nun vermehrt lange Bälle nach vorne in die Spitze, konnte diese jedoch nicht in Tore umsetzen. Nach dem die Tettnangerinnen diese etwas hektischere Phase überstanden hatten, wurde wieder Fußball gespielt. Auf der linken Seite konnte Marie Köger frei gespielt werden, deren Schuss aus 20 Meter aber knapp über dem Tor landete. Fast im Gegenzug hatte die Nürtinger Stürmerin Fay nach deinem Fehlpass im Tettnanger Aufbauspiel den Ausgleich auf dem Fuß, schoss jedoch knapp am Tor vorbei. Kurz vor Ende war es die eingewechselte Sara Caesar, die den Deckel hätte drauf machen können. Sie kam an der Strafraumgrenze völlig frei zum Schuss, zielte jedoch nur wenige Zentimeter am Tor vorbei. Somit brachten die Frauen des TSV Tettnang den knappen Vorsprung über die Zeit und durften sich über den siebten Sieg im achten Spiel freuen.