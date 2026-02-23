TSV Föhrste verpflichtet Toni Ivankovic

– Foto: Sascha Köppen

Der TSV Föhrste aus der Kreisliga Hildesheim hat sich mit Toni Ivankovic verstärkt. Der Offensivspieler wechselt vom Bezirksligisten FC Eldagsen und soll dem Angriffsspiel mit Tempo, Abschlussstärke und Mentalität zusätzliche Impulse verleihen.

Im ersten Testspiel gegen den TuSpo Grünenplan setzte Ivankovic direkt ein Ausrufezeichen. Beim 5:5 nach 3:4 zur Pause erzielte der Neuzugang drei Treffer und fügte sich nahtlos ein. Es entwickelte sich eine intensive und torreiche Partie mit wechselnden Spielphasen.

Für den TSV trafen Drazen Ivankovic, Toni Ivankovic dreifach sowie Ricardo Hischer.