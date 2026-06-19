TSV Flechtdorf und SV Ittertal gründen gemeinsame Spielgemeinschaft

Flechtdorf/Dorfitter – Der TSV Flechtdorf und der SV Ittertal gehen künftig gemeinsame Wege und werden ab der kommenden Saison als Spielgemeinschaft unter dem Namen SG Flechtdorf/Ittertal am Spielbetrieb teilnehmen.



Mit der Gründung der Spielgemeinschaft reagieren beide Vereine auf die Herausforderungen, vor denen viele Fußballvereine im ländlichen Raum stehen. Ziel ist es, die vorhandenen Kräfte zu bündeln, den Spielbetrieb langfristig auf einem hohen sportlichen Niveau sicherzustellen und die vorhandenen personellen sowie infrastrukturellen Ressourcen optimal einzusetzen.

Die neue SG Flechtdorf/Ittertal wird mit zwei Frauenmannschaften an den Start gehen. Die 1. Mannschaft wird in der Gruppenliga antreten, während die 2. Mannschaft in der Oberliga (Region) auf Punktejagd gehen wird. Damit schaffen beide Vereine eine solide Grundlage, um Spielern unterschiedlicher Leistungsstärken attraktive sportliche Perspektiven bieten zu können.

Auch im Trainerteam setzen die Vereine auf Kontinuität und Erfahrung. Die sportliche Verantwortung übernehmen die bisherigen Trainer des TSV Flechtdorf, Kevin Emde und Dennis Jantz, gemeinsam mit Klaus Hamel vom SV Ittertal. Das Trainerteam bringt die notwendige Fachkompetenz und Vereinsverbundenheit mit, um die neue Spielgemeinschaft erfolgreich zu entwickeln.

Die Verantwortlichen beider Vereine sind überzeugt, dass die SG Flechtdorf/Ittertal nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch und gesellschaftlich ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Fußballs in der Region ist. Durch die enge Zusammenarbeit sollen die Stärken beider Vereine vereint und die Voraussetzungen geschaffen werden, um den Fußballstandort nachhaltig zu sichern.

Mit großer Vorfreude blicken Spielerinnen, Trainer und Verantwortliche auf die kommende Saison und den gemeinsamen Start der SG Flechtdorf/Ittertal.