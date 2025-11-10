TSV Flacht glänzt, Spvgg Bissingen jubelt, Hochberg und Grünbühl top

SV Salamander Kornwestheim II – Türk. SC Kornwestheim 2:4

Ein stimmungsvolles Stadtduell, das die Gäste nach starker zweiter Halbzeit für sich entschieden. Tobias Mutschler (40.) brachte Salamander kurz vor der Pause in Führung, doch danach drehte der Türk. SC richtig auf: Carmine Pescione (57.) und Aziz Erbas (59.) sorgten binnen zwei Minuten für die Wende. Pescione erhöhte per Foulelfmeter (77.) auf 1:3, ehe Ömer Terzi (87., Foulelfmeter) kurz Hoffnung aufkeimen ließ. Doch Mustafa Kömürkara (90.+2) besiegelte in der Nachspielzeit den 2:4-Endstand. Ein Derbysieg nach einer dominanten zweiten Hälfte des TSC.

TSV Asperg – SGV Murr 1:2

Eine umkämpfte Partie mit frühem Schlagabtausch. Yulian Binder (8.) brachte Asperg in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Michael Winkle (10.) aus. Nach der Pause war Murr das aktivere Team, und Christian Krauss (47.) traf kurz nach Wiederbeginn zum entscheidenden 1:2. Asperg drängte zwar auf den Ausgleich, fand aber keine Lücke mehr in der gut organisierten Defensive der Gäste.

GSV Pleidelsheim II – VfB Tamm 5:2

Ein offensives Spektakel mit klaren Vorteilen für die Hausherren. Nachdem Alen Pasic (12.) Tamm in Führung gebracht hatte, antwortete Pleidelsheim mit einem starken Zwischenspurt: Marcel Ott (22.), Jonathan Pasternak (45., Foulelfmeter) und erneut Ott (52.) drehten das Spiel. Jannik Stangl (67., Foulelfmeter) verkürzte, doch Pleidelsheim legte durch Ott (80.) und Nick Weiden (85.) nach. Ein Sieg, der auf eine starke zweite Halbzeit der Gastgeber zurückging.

SKV Eglosheim – VfB Neckarrems 1913 3:6

Ein wildes Torspektakel, das die Gäste klar für sich entschieden. Neckarrems legte los wie die Feuerwehr: Adem Aktelligül (6.) und Paul Pommerenke (9., 25.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Flakron Shabani (28.), doch in der zweiten Hälfte zog Neckarrems wieder davon – Florian Noller (67.), Florian Scholz (71.) und Edrisa Njie (76.) trafen zur 6:2-Führung. Shabani (70.) und Lukas-Ian Boy (79.) sorgten noch für etwas Ergebniskosmetik, doch der VfB war insgesamt überlegen.

TSV 1899 Benningen – GSV Höpfigheim 4:6

Ein unglaubliches Torfestival, das kaum Zeit zum Durchatmen ließ. Benningen startete furios mit Treffern von Michael Brendel (5.) und Nick Gruber (9.), doch Höpfigheim antwortete mit einem wahren Offensivfeuerwerk: Kevin Schwerthalter (20., 37., 50.) erzielte einen Hattrick, Ilir Ternava (23.), Christian Kreutter (35.) und Mert Aydin (56.) legten nach. Dominik Wels (54.) und Angelo de Capua (67., Foulelfmeter) trafen noch für Benningen, doch die Gäste nahmen trotz Gelb-Rot für Schwerthalter (83.) einen spektakulären 6:4-Auswärtssieg mit.

TSV Affalterbach – FSV Oßweil 6:0

Der TSV Affalterbach ließ keine Zweifel aufkommen. Bereits nach 18 Minuten führten die Gastgeber durch Olade Wassiou Salami (6.) und Katriel Lovaglio (8., 18.) mit 3:0. Dominik Janzer (31.) und erneut Lovaglio (53.) schraubten das Ergebnis weiter nach oben, ehe Jannik Stephan (87.) den Schlusspunkt setzte. Eine einseitige Partie, in der Affalterbach spielerisch glänzte und Oßweil über 90 Minuten chancenlos blieb.

GSV Erdmannhausen – TSV Grünbühl 1:8

Ein Debakel für Erdmannhausen, das in den ersten Minuten überrollt wurde. Fabio Coppola (5.) und Tom Staack (8.) trafen früh, ehe Daniel Schick (33., 40.) per Doppelpack nachlegte. Nach der Pause ging das Torfestival weiter – Ibish Sejdijaj (51.), ein Eigentor von Luca Heusel (52.), Emre Kap (70.) und erneut Coppola (74.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Nick Rath (90.) erzielte in der Schlussminute wenigstens den Ehrentreffer. Grünbühl war in allen Belangen überlegen.

SG Hochberg/Hochdorf – FV Dersimspor Ludwigsburg 8:2

Eine Galavorstellung der SG Hochberg/Hochdorf! Moritz Lange (5.) eröffnete, Tarik Ibrahimbegovic (18.) glich kurz aus – doch dann spielten die Gastgeber groß auf: Noah Jöst (31., 87.) und insbesondere Lange (33., 45., 54.) glänzten als Doppeltorschützen. Philipp Kessler (59.) und Dennis Eichhorn (71.) trafen ebenfalls, bevor Onur Seyis (83.) für Dersimspor und Jöst (87.) zum Endstand sorgten.