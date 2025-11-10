 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
TSV Flacht glänzt, Spvgg Bissingen jubelt, Hochberg und Grünbühl top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

SV Salamander Kornwestheim II – Türk. SC Kornwestheim 2:4
Ein stimmungsvolles Stadtduell, das die Gäste nach starker zweiter Halbzeit für sich entschieden. Tobias Mutschler (40.) brachte Salamander kurz vor der Pause in Führung, doch danach drehte der Türk. SC richtig auf: Carmine Pescione (57.) und Aziz Erbas (59.) sorgten binnen zwei Minuten für die Wende. Pescione erhöhte per Foulelfmeter (77.) auf 1:3, ehe Ömer Terzi (87., Foulelfmeter) kurz Hoffnung aufkeimen ließ. Doch Mustafa Kömürkara (90.+2) besiegelte in der Nachspielzeit den 2:4-Endstand. Ein Derbysieg nach einer dominanten zweiten Hälfte des TSC.

TSV Asperg – SGV Murr 1:2
Eine umkämpfte Partie mit frühem Schlagabtausch. Yulian Binder (8.) brachte Asperg in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Michael Winkle (10.) aus. Nach der Pause war Murr das aktivere Team, und Christian Krauss (47.) traf kurz nach Wiederbeginn zum entscheidenden 1:2. Asperg drängte zwar auf den Ausgleich, fand aber keine Lücke mehr in der gut organisierten Defensive der Gäste.

GSV Pleidelsheim II – VfB Tamm 5:2
Ein offensives Spektakel mit klaren Vorteilen für die Hausherren. Nachdem Alen Pasic (12.) Tamm in Führung gebracht hatte, antwortete Pleidelsheim mit einem starken Zwischenspurt: Marcel Ott (22.), Jonathan Pasternak (45., Foulelfmeter) und erneut Ott (52.) drehten das Spiel. Jannik Stangl (67., Foulelfmeter) verkürzte, doch Pleidelsheim legte durch Ott (80.) und Nick Weiden (85.) nach. Ein Sieg, der auf eine starke zweite Halbzeit der Gastgeber zurückging.

SKV Eglosheim – VfB Neckarrems 1913 3:6
Ein wildes Torspektakel, das die Gäste klar für sich entschieden. Neckarrems legte los wie die Feuerwehr: Adem Aktelligül (6.) und Paul Pommerenke (9., 25.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Flakron Shabani (28.), doch in der zweiten Hälfte zog Neckarrems wieder davon – Florian Noller (67.), Florian Scholz (71.) und Edrisa Njie (76.) trafen zur 6:2-Führung. Shabani (70.) und Lukas-Ian Boy (79.) sorgten noch für etwas Ergebniskosmetik, doch der VfB war insgesamt überlegen.

TSV 1899 Benningen – GSV Höpfigheim 4:6
Ein unglaubliches Torfestival, das kaum Zeit zum Durchatmen ließ. Benningen startete furios mit Treffern von Michael Brendel (5.) und Nick Gruber (9.), doch Höpfigheim antwortete mit einem wahren Offensivfeuerwerk: Kevin Schwerthalter (20., 37., 50.) erzielte einen Hattrick, Ilir Ternava (23.), Christian Kreutter (35.) und Mert Aydin (56.) legten nach. Dominik Wels (54.) und Angelo de Capua (67., Foulelfmeter) trafen noch für Benningen, doch die Gäste nahmen trotz Gelb-Rot für Schwerthalter (83.) einen spektakulären 6:4-Auswärtssieg mit.

TSV Affalterbach – FSV Oßweil 6:0
Der TSV Affalterbach ließ keine Zweifel aufkommen. Bereits nach 18 Minuten führten die Gastgeber durch Olade Wassiou Salami (6.) und Katriel Lovaglio (8., 18.) mit 3:0. Dominik Janzer (31.) und erneut Lovaglio (53.) schraubten das Ergebnis weiter nach oben, ehe Jannik Stephan (87.) den Schlusspunkt setzte. Eine einseitige Partie, in der Affalterbach spielerisch glänzte und Oßweil über 90 Minuten chancenlos blieb.

GSV Erdmannhausen – TSV Grünbühl 1:8
Ein Debakel für Erdmannhausen, das in den ersten Minuten überrollt wurde. Fabio Coppola (5.) und Tom Staack (8.) trafen früh, ehe Daniel Schick (33., 40.) per Doppelpack nachlegte. Nach der Pause ging das Torfestival weiter – Ibish Sejdijaj (51.), ein Eigentor von Luca Heusel (52.), Emre Kap (70.) und erneut Coppola (74.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Nick Rath (90.) erzielte in der Schlussminute wenigstens den Ehrentreffer. Grünbühl war in allen Belangen überlegen.

SG Hochberg/Hochdorf – FV Dersimspor Ludwigsburg 8:2
Eine Galavorstellung der SG Hochberg/Hochdorf! Moritz Lange (5.) eröffnete, Tarik Ibrahimbegovic (18.) glich kurz aus – doch dann spielten die Gastgeber groß auf: Noah Jöst (31., 87.) und insbesondere Lange (33., 45., 54.) glänzten als Doppeltorschützen. Philipp Kessler (59.) und Dennis Eichhorn (71.) trafen ebenfalls, bevor Onur Seyis (83.) für Dersimspor und Jöst (87.) zum Endstand sorgten.

Kreisliga A2:

SpVgg Renningen – TSV Münchingen II 3:1
Ein Heimsieg für die SpVgg Renningen, die nach Rückstand stark zurückkam. Arber Halitjaha (16.) brachte die Gäste in Führung, doch Justin Eberhardt (27.) glich noch vor der Pause aus. In einer intensiven zweiten Halbzeit blieb die Partie lange offen, ehe Julius Böhler (79.) das 2:1 erzielte. In der Nachspielzeit sorgte Matthias Stahl (90.+2) mit dem 3:1 für die Entscheidung. Ein wichtiger Sieg für Renningen, der durch Kampfgeist und Effizienz zustande kam.

TSV Heimerdingen 1910 II – KSV Renningen 1:3
Der KSV Renningen drehte nach der Pause eine Partie, die zunächst nach einem Heimsieg aussah. Matthias Kolb (40.) traf kurz vor der Halbzeit zur Führung für Heimerdingen. Doch in der zweiten Hälfte drehte sich das Blatt: Muhammed Sivri (52.) glich aus, Ahmet Gökdemir (66.) stellte auf 1:2 und erneut Sivri (74.) machte mit seinem zweiten Treffer alles klar. Die Gäste zeigten vor allem im zweiten Durchgang mehr Durchschlagskraft.

SV Leonberg/Eltingen II – TSV Flacht 0:5
Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der TSV Flacht richtig auf. Robin Schwenker (53.) eröffnete den Torreigen, ehe Christopher Welsch (59., 61.) per Doppelschlag nachlegte. Kevin Bauer (69.) und Lukas Küppers (89., Foulelfmeter) machten den Kantersieg perfekt. Der SV Leonberg/Eltingen hatte den Offensivdrang der Gäste nach der Pause nichts mehr entgegenzusetzen – ein klares und überzeugendes 5:0 für Flacht.

SpVgg Weil der Stadt – TSF Ditzingen 3:2
Ein mitreißendes Spiel, das in der Schlussphase nochmal spannend wurde. Die Hausherren führten nach Toren von Jan Holzhäuser (5.) und Fabian Teutsch (17.) früh mit 2:0. Vladyslav Bondar (48.) schien mit dem 3:0 alles klarzumachen, doch Ditzingen gab sich nicht geschlagen: Khaleddaham Pascale Djellali (57.) und Moritz Güttler (81.) verkürzten. Trotz des späten Drucks der Gäste rettete Weil der Stadt den Sieg über die Zeit.

TV Möglingen – SKV Rutesheim (U23) II 3:0
Der TV Möglingen zeigte eine konzentrierte Leistung und gewann verdient mit 3:0. Julian Reiser (10.) brachte die Gastgeber früh in Führung. Ismetcan Caglayan (45.) erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff, und Marcel Gurth (48.) machte kurz nach Wiederbeginn alles klar. Danach kontrollierte Möglingen das Spiel und ließ nichts mehr anbrennen.

SpVgg Warmbronn – Drita Kosova Kornwestheim 1:1
In einem ausgeglichenen Duell trennten sich beide Teams 1:1. Petrus Glöditzsch (65.) brachte Warmbronn in Führung, doch Elvis Gashi (75.) sorgte per Ausgleich für die Gäste. Beide Mannschaften hatten Chancen auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis.

FC Gerlingen – TSV Höfingen 0:1
Ein kampfbetontes Duell mit dem glücklicheren Ende für die Gäste. Gianluca Russo (39.) erzielte kurz vor der Pause das Tor des Tages. Gerlingen drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach an der kompakten Höfinger Defensive. So entführte der TSV mit viel Einsatzwillen drei wichtige Punkte aus Gerlingen.

Kreisliga A3:

SV Hellas Bietigheim – TSV Großglattbach 2:3
Es gab ein Spiel, das bis zum Schluss spannend blieb. Hellas startete furios: Dardan Marashi (10.) brachte sein Team früh in Führung. Doch die Gäste konterten prompt – Manuel Mörk (15.) glich aus, ehe Dani Da Silva (21.) Bietigheim wieder jubeln ließ. Noch vor der Pause traf Heiko Neu (39.) zum 2:2, ehe Mörk (55.) mit seinem zweiten Treffer die Partie endgültig drehte. Trotz intensiver Schlussoffensive und einer Gelb-Roten Karte für Neu (90.) verteidigte Großglattbach den knappen Sieg clever.

TSV Kleinglattbach – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 0:2
Die Gäste zeigten sich abgezockt und nutzten ihre Chancen eiskalt. Hakan Atalay (29.) sorgte für die Führung, die bis kurz vor Schluss Bestand hatte. In der 87. Minute machte Heiko Dieterle per Foulelfmeter alles klar. Kleinglattbach versuchte es mit viel Einsatz, fand aber offensiv kaum Mittel gegen eine kompakte und zweikampfstarke SGM.

FV Kirchheim – TSV Ensingen 4:2
Ein torreiches und temporeiches Duell mit einem verdienten Kirchheimer Erfolg. Eren Karaca (5.) eröffnete früh, Maximilian Steiner (36.) erhöhte, ehe Ensingen postwendend durch Jona Köpff (37.) verkürzte. Nach der Pause traf Kubilay Senol (49.) zum 3:1, Nicholas Coledan (55., Foulelfmeter) machte es noch einmal spannend, doch Gustavo Wals (64.) setzte mit dem 4:2 den Schlusspunkt.

Spvgg Bissingen – SV Illingen 1906 6:1
Ein beeindruckender Auftritt der Bissinger! Nach dem frühen Rückstand durch Tim Scheuermann (4.) kamen die Hausherren richtig ins Rollen. Anton Blank (45.+3) glich aus, und nach der Pause brach ein Torsturm los: Eros Ciatto (47., 85.), Bilal Bitmez (53., 89.) und Patrick Sedlaczek (82.) sorgten für einen 6:1-Kantersieg. Bissingen war in allen Belangen überlegen und zeigte eine dominante zweite Halbzeit.

TSV Bönnigheim – FC Mezopotamya Bietigheim 2:0
Ein hitziges Spiel mit zwei Platzverweisen, das Bönnigheim am Ende dank Geduld und Effizienz gewann. Nach einem Handspiel sah Tayfun Kaya (24.) früh Rot, doch auch die Gäste verloren Marc Zobel (76.) – und genau das nutzte der TSV: Noah Maier (81., 87.) traf doppelt und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte. Ein später Sieg für Bönnigheim.

SGM Riexingen – FV Markgröningen 2:2
Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell. Nico Maier (18.) brachte Markgröningen in Front, Justin Zelch (32.) glich aus. Kurz nach der Pause traf Nikolaos Paschidis (46.) zum 1:2, doch Riexingen bekam in der 59. Minute einen Handelfmeter zugesprochen, den Marc Tröger sicher verwandelte. Ein Spiel mit viel Tempo, Zweikämpfen und Spannung bis zum Schluss.

SG Hohenhaslach/Freudental – SV Horrheim 1:1
In einer umkämpften Partie teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Jonas Neuffer (20.) traf für die Gastgeber, die lange Zeit auf Kurs Richtung Sieg waren. Doch Emil Arnold (85.) erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Horrheims Hannes Widmann (92.) noch Gelb-Rot. Am Ende stand ein Remis.

