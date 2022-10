TSV Fischen – 1.FC Sonthofen II 2:3 (1:0) Landesliga-Reserve gewinnt spannendes Nachbarschafts-Derby

Der FCSII begann gut und drückte auf die Führung. Das erste Tor fiel aber in der 22. Minute auf der Gegenseite nach einem Konter der Hausherren durch Thomas Jörg. So ging es auch in die Pause. Nach einer knappen Stunde gelang Tim Lorenz mit einem Freistoß den verdienten 1:1 Ausgleich. Kurz darauf brachte Cornel Scheuerl den TSV Fischen mit einem verwandelten Foulelfmeter wieder in Front. Auch Sonthofen erhielt in der 72. Minute einem Strafstoß, den Burak Yerlikaya zum 2:2 verwandelte. Zwei Zeigerumdrehungen später gelang Yerlikaya die 3:2 Führung, die der FCSII über die Zeit brachte.