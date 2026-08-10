TSV Feldafing trifft auf zwei Kreisliga-Absteiger

Der TSV Feldafing startet in seine zweite Saison in der Kreisklasse 3. Neu in der Liga sind der TSV Peißenberg und der WSV Unterammergau, die beide aus der Kreisliga abgestiegen sind.

Die erste Saison überhaupt in der Kreisklasse war bemerkenswert. Der TSV Feldafing punktete kontinuierlich, leistete sich keine längere Schwächephase. Nur zweimal blieb er in zwei aufeinanderfolgenden Matches ohne Punkt. So soll es in der kommenden Runde weitergehen. „Die Jungs sind ja auch ein Jahr älter“, sagt TSV-Coach Jürgen Mergner, der zum Weitermachen überredet worden war (wir berichteten). In einigen Partien hätten seine Fußballer Lehrgeld bezahlen müssen. „Besonders bei Standards waren wir anfällig“, erinnert sich Mergner. Er hofft, dass sich seine Elf weiter akklimatisiert in der Kreisklasse 3.

Allerdings warten auch einige neue Kontrahenten auf den TSV. Dazu zählen die Kreisliga-Absteiger TSV Peißenberg und WSV Unterammergau. Umgruppiert wurde der TSV Hohenpeißenberg. Aufsteiger sind der 1. FC Garmisch-Partenkirchen II und der FC Mittenwald. „Die Fahrten werden wieder länger, aber da sind auch reizvolle Gegner dabei“, urteilt Mergner. Als Landkreisgegner sind nach dem Aufstieg der FT Starnberg 09 und dem Abstieg des TSV Erling-Andechs nur der SC Pöcking-Possenhofen und der FSV Höhenrain übrig geblieben. Gegen Pöcking gewannen die Feldafinger in der vergangenen Saison beide Derbys. „Aus Pöckinger Spielerkreisen hört man, dass wir diesmal unser blaues Wunder erleben werden. Ich schätze Pöcking mit seinen jungen Talenten auch sehr stark ein“, sagt Mergner. Im Duell mit Höhenrain war seine Mannschaft dagegen zweimal ohne Punkte geblieben, verlor jeweils knapp (1:2, 2:3). „Da ist noch eine Rechnung offen“, sagt Mergner. Zwei Niederlagen hatte das Team vom Westufer des Starnberger Sees in der vergangenen Saison sonst nur gegen den TSV Benediktbeuern kassiert (3:4, 0:4).

Personell schmerzt der Ausfall von Torwart Michael Hemmersbach, der noch länger fehlen wird. Elias Fleddermann könnte nach seiner Sprunggelenksoperation eventuell im Herbst wieder einsteigen. Neuzugang Niklas Ehling (TSV Tutzing) muss seinen Kreuzbandriss aus dem vergangenen Winter noch auskurieren. Luis Schäffler schnürt zukünftig für die FT Starnberg 09 die Schuhe. Zuletzt ohne Verein waren Michael Frötscher und Ricardo Amador Mendoza.