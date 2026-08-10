TSV Feldafing trifft auf Kreisliga-Absteiger - zweite Saison in der KK

Der TSV Feldafing startet in seine zweite Kreisligasaison. – Foto: Oliver Rabuser

Der TSV Feldafing startet in seine zweite Saison in der Kreisklasse 3. Neu in der Liga sind der TSV Peißenberg und der WSV Unterammergau, die beide aus der Kreisliga abgestiegen sind.

Die erste Saison überhaupt in der Kreisklasse war bemerkenswert. Der TSV Feldafing punktete kontinuierlich, leistete sich keine längere Schwächephase. Nur zweimal blieb er in zwei aufeinanderfolgenden Matches ohne Punkt. So soll es in der kommenden Runde weitergehen. „Die Jungs sind ja auch ein Jahr älter“, sagt TSV-Coach Jürgen Mergner, der zum Weitermachen überredet worden war (wir berichteten). In einigen Partien hätten seine Fußballer Lehrgeld bezahlen müssen. „Besonders bei Standards waren wir anfällig“, erinnert sich Mergner. Er hofft, dass sich seine Elf weiter akklimatisiert in der Kreisklasse 3.

TSV Feldafing trifft auf einige neue Gesichter

Allerdings warten auch einige neue Kontrahenten auf den TSV. Dazu zählen die Kreisliga-Absteiger TSV Peißenberg und WSV Unterammergau. Umgruppiert wurde der TSV Hohenpeißenberg. Aufsteiger sind der 1. FC Garmisch-Partenkirchen II und der FC Mittenwald. „Die Fahrten werden wieder länger, aber da sind auch reizvolle Gegner dabei“, urteilt Mergner. Als Landkreisgegner sind nach dem Aufstieg der FT Starnberg 09 und dem Abstieg des TSV Erling-Andechs nur der SC Pöcking-Possenhofen und der FSV Höhenrain übrig geblieben.