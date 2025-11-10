Eine klare Angelegenheit für die SG Starnberg/Söcking (graue Trikots) war das Derby gegen den TSV Feldafing. – Foto: Andrea Jaksch

TSV Feldafing rutscht nach Derbypleite auf Abstiegsplatz: „Mit dem Ergebnis noch gut bedient“ FSV Höhenrain siegt Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 3 Höhenrain ESV Penzberg Feldafing

Nach dem 3:1-Erfolg über den TSV Feldafing entwickelt sich die SG Starnberg/Söcking zum Aufstiegskandidaten der Kreisklasse.

SG Starnberg/Söcking – TSV Feldafing 3:1 (0:0) Tore: 1:0 Schäffler (53.), 2:0 Trump (59.), 2:1 R. Fentzloff (89./FE), 3:1 Jacob (90.) Die Revanche für den vermasselten Saisonstart ist Starnbergs Fußballern beeindruckend gelungen. Nachdem die Spielgemeinschaft im Derby mit Nachbar TSV Feldafing am ersten Spieltag noch mit 1:2 unterlegen war, siegte das Team von Chefcoach Radek Biernat am Sonntag souverän mit 3:1 (0:0) über den Klub vom Starzenbach. „Vollkommen verdient“, wie SGSS-Co-Trainer Sascha Grießhammer befand.

„Wir haben gezeigt, warum wir der Favorit sind. Feldafing ist mit dem Ergebnis noch gut bedient.“ Von Beginn an waren die Gastgeber überlegen und hätten im ersten Durchgang schon mehrfach in Führung gehen können. Torhüter Michael Hemmersbach und das Aluminium mussten für Feldafing retten. Doch nach dem Seitenwechsel klingelte es dann im TSV-Kasten. Zunächst stand Dominik Schäffler nach einer Ecke richtig und traf zum 1:0, wenig später erhöhte Collin Trump infolge eines unglücklichen Torwartfehlers. In der Schlussphase verkürzte Florian Fentzloff per Foulelfmeter auf 1:2, doch die Spannung hielt nicht lange. Ralf Jacob schloss Starnbergs direkten Gegenzug zur Entscheidung ab. Während sich Starnberg durch die anhaltende Siegesserie mittlerweile zum ernsthaften Aufstiegskandidaten entwickelt hat, rutschen die Feldafinger erstmals auf einen Abstiegsrelegationsplatz ab. „Die kämpferische Leistung hat gepasst. Im Moment fehlt leider die Struktur im Spiel nach vorne“, analysierte TSV-Trainer Jürgen Mergner.