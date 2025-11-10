TSV Feldafing rutscht nach Derbypleite auf Abstiegsplatz: „Mit dem Ergebnis noch gut bedient“

Nach dem 3:1-Erfolg über den TSV Feldafing entwickelt sich die SG Starnberg/Söcking zum Aufstiegskandidaten der Kreisklasse.
SG Starnberg/Söcking – TSV Feldafing 3:1 (0:0) Tore: 1:0 Schäffler (53.), 2:0 Trump (59.), 2:1 R. Fentzloff (89./FE), 3:1 Jacob (90.)
Die Revanche für den vermasselten Saisonstart ist Starnbergs Fußballern beeindruckend gelungen. Nachdem die Spielgemeinschaft im Derby mit Nachbar TSV Feldafing am ersten Spieltag noch mit 1:2 unterlegen war, siegte das Team von Chefcoach Radek Biernat am Sonntag souverän mit 3:1 (0:0) über den Klub vom Starzenbach. „Vollkommen verdient“, wie SGSS-Co-Trainer Sascha Grießhammer befand.
„Wir haben gezeigt, warum wir der Favorit sind. Feldafing ist mit dem Ergebnis noch gut bedient.“ Von Beginn an waren die Gastgeber überlegen und hätten im ersten Durchgang schon mehrfach in Führung gehen können. Torhüter Michael Hemmersbach und das Aluminium mussten für Feldafing retten. Doch nach dem Seitenwechsel klingelte es dann im TSV-Kasten. Zunächst stand Dominik Schäffler nach einer Ecke richtig und traf zum 1:0, wenig später erhöhte Collin Trump infolge eines unglücklichen Torwartfehlers.
In der Schlussphase verkürzte Florian Fentzloff per Foulelfmeter auf 1:2, doch die Spannung hielt nicht lange. Ralf Jacob schloss Starnbergs direkten Gegenzug zur Entscheidung ab. Während sich Starnberg durch die anhaltende Siegesserie mittlerweile zum ernsthaften Aufstiegskandidaten entwickelt hat, rutschen die Feldafinger erstmals auf einen Abstiegsrelegationsplatz ab. „Die kämpferische Leistung hat gepasst. Im Moment fehlt leider die Struktur im Spiel nach vorne“, analysierte TSV-Trainer Jürgen Mergner.
FSV Höhenrain – ESV Penzberg 1:0 (0:0) Tor: 1:0 F. Schaller (85.)
„Jeder war bereit, für den anderen zu kämpfen“, lobte FSV-Trainer Christian Sedlmeier nach Höhenrains überraschendem 1:0-Heimsieg über den vorherigen Kreisklassen-Spitzenreiter ESV Penzberg. Weil der Rasenplatz am Bussardweg am Sonntag gesperrt war, wurde die Partie auf dem deutlich kleineren Kunstrasen ausgetragen. „Das ist uns wahrscheinlich zugutegekommen. Wir haben von Beginn an unsere Leistung abgerufen“, betonte der Coach. Höhenrain hielt den spielerisch starken Gästen stets großen Einsatz entgegen und gestaltete das Duell so lange ausgeglichen.
Besonders im zweiten Durchgang musste der FSV allerdings einige kritische Phasen überstehen, ehe Sedlmeier in der Schlussphase ein goldenes Händchen bewies: Der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Franz Schaller nickte eine Eckballhereingabe von Andreas Mühr zum späten 1:0-Siegtreffer ein. Nach Abpfiff war die Erleichterung hinsichtlich des wichtigen Befreiungsschlags groß. „Am schönsten wäre es, wenn wir uns noch mit einem Dreier in die Winterpause verabschieden“, meinte Sedlmeier. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) treffen die Blau-Weißen auf den formstarken TSV Erling-Andechs.