TSV feiert verdienten Kantersieg gegen den SV Pattonville

Alle guten Dinge sind drei wie man so schön sagt und so tankte sich Lars Wendel in der 23. Minute nach schönen Kombinationsspiel rechts außen durch und seine Flanke fand dann Janzer der zum 1:0 für den TSV Affalterbach einschob.

Nachdem zunächst die Gäste in den ersten 20 Minuten etwas mehr Ballbesitz aufzuweisen hatte, hatte der TSV auf der anderen Seite die besseren Torannäherungsversuche. Zunächst wurde Mollo auf der rechten Seite freigespielt, seine Hereingabe verfehlte Dominik Janzer nur knapp Selbiges Spiel fünf Minuten später, dieses Mal kam die Hereingabe jedoch von Sascha Diehl.

Gegen den SV Pattonville konnte der TSV einen auch in der Höhe verdienten 5:1 Heimerfolg verbuchen. Nach zuletzt vier unterschieden in Folge wollte der TSV gleich zu Beginn an zeigen, dass am heutigen Sonntag die drei Punkte am Lemberg verweilen.

Auf der Gegenseite verpufften die Pattonviller Angriffe, bei der an diesem Tag stark stehen stehenden TSV-Hintermannschaft und in der 37. Minute setzte der TSV einen eiskalten Konter. Can Dogan schickte Sascha Diehl auf die Reise und dieser erhöhte allein vor dem Torhüter zum vielumjubelten 3:0, mit welchem Ergebnis auch die Seiten getauscht wurden.

In den ersten 15 Minuten von Halbzeit zwei, hatte der TSV zunächst wiederum einige Halbchancen die jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt wurden und somit blieb es weiterhin beim 3:0. Eine fast 100% Chance vergab jedoch Sascha Diehl, als er in der 65. Minute vor dem leeren Tor, den Gästespieler auf der Linie anschoss.

In der Affalterbacher Hälfte blieb es dagegen weitestgehend ruhig und man ließ bis auf ein paar Fernschüsse oder Freistöße keine hochkarätigen Chancen zu. In der 70. Minute schnürte Janzer dann seinen Dreierpack und erhöhte nach feinen Pass von Diehl auf 4:0. Doch keine Minute später erzielte Pattonville den Anschlusstreffer zum 4:1, als sich zum ersten Mal eine Lücke in der TSV Hintermannschaft auftat und der Pattonviller Stürmer aus 11 Metern frei zum Schuss kam.

In der restlichen Spielzeit versuchten die Gäste noch einmal alles und der TSV setzte gezielte Nadelstiche mit seinen gefährlichen Kontern. Doch es dauerte bis zur 92. Minute ehe Can Dogan sich in die Torschützenliste eintragen durfte und zum 5:1 Endstand traf.