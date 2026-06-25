TSV Essingen: "Wir wollen immer mehrere Optionen haben"

– Foto: TSV Essingen

Mit einem etwas veränderten Kader nimmt Oberligist TSV Essingen den Trainingsbetrieb wieder auf. Neben einem Trainingslager in Kißlegg testet der TSV unter anderem gegen Regionalliga-Aufsteiger VfR Aalen.

Mit dem Transfer von David Braig, der von den Stuttgarter Kickers an den Schönbrunnen gewechselt ist, ließ der TSV Essingen aufhorchen. Der erfahrene Regionalliga-Stürmer soll direkt in eine Führungsrolle hineinwachsen. Für Trainer Simon Köpf ist die Verpflichtung auch aufgrund der Abgänge von Patrick Funk, Steffen Lang und Alessandro Abruscia wichtig: „Nur mit jungen Spielern ist es schwierig. Deshalb ist es sehr gut, dass wir mit ihm nochmal einen erfahrenen Mann dazu bekommen haben, der in vielen Situationen eine Stütze für die Mannschaft sein kann.“

Da mit Simon Gruber aus Nördlingen ein weiterer Torjäger nach Essingen gewechselt ist, stellt sich die Frage, ob Köpf in der kommenden Saison häufiger mit zwei Stürmern plant: „Wir wollen immer mehrere Optionen haben. Es ist absolut denkbar, dass wir jetzt öfter mit zwei Spitzen spielen“, sagt der Coach.

Grundsätzlich möchte Köpf die Mannschaft in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln: „Wir wollen die Defensive wieder zu unserem Prunkstück machen und uns spielerisch verbessern. Zudem haben wir viel in die Offensive investiert, damit wir torgefährlicher werden.“

Fünf Neue – und zwei Talente aus der eigenen Jugend

Mit Tyler Spitzlberger und Tarik Schwinger standen beim Auftakt zudem zwei neue Defensivspieler auf dem Platz. Der fünfte externe Neuzugang unterschrieb erst Anfang der Woche: Aus der U19 des FC Heidenheim kommt Jannik Oettinger, der eine weitere Offensivoption darstellt.

Fest zum Oberligakader gehören künftig auch Dominik Gebel und Daniel Dambacher. Die beiden Youngster haben in der vergangenen Saison maßgeblich zum Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Bezirksliga sowie der U19 in die Landesstaffel beigetragen und darüber hinaus bereits ihre ersten Minuten in der Oberliga gesammelt.

Köpf verspricht sich viel von den beiden Talenten: „Jetzt können sie sich voll auf die erste Mannschaft fokussieren. Vom Potenzial her können es beide packen. Wir haben sie schon in der vergangenen Saison in knappen Spielen eingewechselt. Sie haben gezeigt, dass sie es draufhaben. Jetzt können sie den nächsten Schritt gehen.“

Nach knapp einjähriger Verletzungspause steigt zudem Yusuf Coban wieder ins Training ein. Köpf sagt über das Comeback des Standardspezialisten: „Die Reha verlief sehr gut. Er wird große Teile des Mannschaftstrainings bereits mitmachen.“

Der Fahrplan des TSV Essingen bis zum Oberligastart

Freitag 3.7. bis Sonntag 5.7.: Trainingslager in Kißlegg inklusive Turnier mit dem FC Memmingen und dem FV Illertissen

Sonntag, 12.7.: Spiel in Elchingen gegen Ansbach

Mittwoch, 15.7.: Spiel in Schwabsberg

Samstag, 18.7.: Spiel gegen Waldhausen

Samstag, 18.7.: Spiel gegen VfR Aalen

Samstag, 25.7.: WFV-Pokal, 1. Runde

Samstag, 1.8.: WFV-Pokal, 2. Runde

Mittwoch, 5.8.: WFV-Pokal, 3. Runde

Samstag, 8.8.: 1. Spieltag, Oberliga BW