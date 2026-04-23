TSV Essingen: "Wir wollen das Tempo hochhalten"

– Foto: Nico Schoch

Der Oberligist TSV Essingen empfängt am Samstag um 14.30 Uhr den FC Denzlingen in der Carento-Arena. Einige zuletzt verletzte Spieler könnten zurückkehren. Trainer Simon Köpf warnt vor dem Umschaltspiel der Denzlinger.

Nach jahresübergreifend zehn ungeschlagenen Ligaspielen musste sich der TSV Essingen am vergangenen Samstag beim Angstgegner in Hollenbach wieder geschlagen geben. Dabei dominierte der TSV die Partie über weite Strecken, verpasste es aber, frühzeitig den Sack zuzumachen: „Spielerisch war es eine sehr gute Leistung. Das Einzige, was uns gefehlt hat, war die Durchschlagskraft im letzten Drittel“, so Trainer Simon Köpf.

Einige Spieler könnten zurückkehren

Trotz der Niederlage steht der TSV Essingen nach wie vor auf dem dritten Platz. Mit einem Heimsieg gegen den FC Denzlingen könnte dieser weiter gefestigt werden. Einige zuletzt verletzte Spieler könnten am Samstag zurückkehren.

Routinier Patrick Auracher konnte voll trainieren und wird aller Voraussicht nach wieder auflaufen. Auch Leon Leuze und Blend Etemi konnten wieder mitmischen und werden wohl dabei sein. Bei Janik Wiedmann und Niklas Groiß stehen noch Fragezeichen hinter den Einsätzen. Sicher ausfallen werden Yusuf Coban, Julian Biebl, Max Neunhoeffer und Lirim Hoxha.

Köpf warnt vor Denzlinger Umschaltspiel

Der kommende Gegner aus Denzlingen hat in den bisherigen 28 Partien 19 Punkte gesammelt und belegt den letzten Tabellenplatz. Trotz des fast feststehenden Abstiegs zeigte der FCD am vergangenen Wochenende große Moral und besiegte die TSG Backnang mit 3:2.

Köpf warnt vor allem vor dem Tempo in der Offensive: „Sie haben zwei sehr schnelle Stürmer. Gegen Backnang haben sie es sehr gut gemacht. Zuletzt gegen Aalen haben sie im 5-4-1 gespielt, ich denke, gegen uns wird es wieder ein 5-3-2 sein.“

Für seine Mannschaft gilt es deshalb, verantwortungsvoll mit dem Ball umzugehen: „Wir wollen das Tempo hochhalten und dominant auftreten. Wir müssen unsere Angriffe immer wieder gut vorbereiten und sollten uns wenig Ballverluste leisten.“

Das Hinspiel in Denzlingen gewann der TSV durch ein Freistoßtor von Besnik Koci tief in der Nachspielzeit mit 1:0. Dieses Mal könnten die Essinger mit einem Erfolg erstmals in der Oberliga die 50-Punkte-Marke knacken.