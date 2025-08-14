TSV Essingen: "Wir wollen anknüpfen an unsere ersten beiden Spiele"

Mit einer guten Portion Selbstvertrauen geht der TSV Essingen ins Oberliga-Derby gegen Normannia Gmünd. Anpfiff in der Carento Arena ist um 14:30 Uhr.

Es schien sich am zweiten Oberligaspieltag die erste Niederlage für den TSV Essingen anzubahnen. Früh lag die Mannschaft beim Regionalliga-Absteiger in Villingen mit 0:2 zurück. Doch der TSV zeigte bei hochsommerlichen Temperaturen Moral und Qualität, drehte die Partie auf beeindruckende Art und Weise und gewann unter dem Strich mit 3:2.

"Das wir so ein Spiel bei diesem Gegner umbiegen, gibt uns brutal viel Kraft", sagt Trainer Simon Köpf, der sich nach den ersten beiden Spielen bezüglich des Pensums in der Vorbereitung bestätigt sieht: "Wir sehen, dass wir konditionell sehr gut gearbeitet haben und 90 Minuten Vollgas geben können." Beide Spiele waren knapp - und beide Male zogen die Essinger die Partie in der jeweiligen Schlussphase auf ihre Seite.

"Das Wissen, dass wir hinten raus immer Spiele entscheiden können, tut natürlich gut", so Köpf, der zuletzt auch von der Bank wichtige Impulse bringen konnte: Youngster Benjamin Dudda war an beiden Siegtoren direkt beteiligt, Daniel Bux brachte jeweils viel Schwung und lieferte zudem in Villingen eine Vorlage und ein Tor. Zudem kam zur zweiten Halbzeit Daniel Schelhorn, der im zentralen Mittelfeld ein herausragendes Spiel machte.

Köpf muss also für die Startelf gegen die Normannia schwierige Entscheidungen treffen: "Es ist möglich, dass sich etwas ändert. Aber klar ist auch: Die Spieler, die von Anfang an auf dem Platz standen, haben es ebenfalls gut gemacht", so der 38-Jährige, der mit Ausnahme der drei noch länger fehlenden Yusuf Coban, Alessandro Abruscia und Gökalp Kilic personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Normannia ist ebenfalls gut drauf

Auch die Normannia ist mit vier Punkten gut in die neue Saison gekommen. Köpf sieht den Lokalrivalen gut aufgestellt: "Sie hatten mit Luca Molinari einen schmerzhaften Abgang, haben aber richtig Qualität dazu bekommen. Mit Niklas Hofmeister haben sie einen Ausnahmespieler für die Liga geholt. Ich sehe sie auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr, in der Breite eher noch einen Tick besser."

Essingens Coach erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, hofft auf ein faires und temporeiches Spiel. Und selbstverständlich wünscht er sich mit dem dritten Sieg im dritten Spiel den Traumstart in der Liga: "Wir wollen anknüpfen an unsere ersten beiden Spiele und möglichst die drei Punkte in der Carento Arena behalten."