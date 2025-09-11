TSV Essingen: "Wir wissen, dass wir es besser können"

Der Oberligist TSV Essingen gastiert am Samstag um 14 Uhr beim SV Oberachern und will nach der Derbyniederlage gegen den VfR Aalen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Pleite gegen den VfR war durchaus ernüchternd. Nach dem starken Saisonstart hatten sich die Essinger viel vorgenommen und wollten den zahlreichen Zuschauern in der Carento Arena eine mitreißende Vorstellung bieten – doch es kam anders. Der TSV fand nie richtig ins Spiel, war klar unterlegen und verlor am Ende verdient mit 0:2.

Trainer Simon Köpf blickt auf die Partie zurück: „Wir haben es mit der Mannschaft besprochen. Die Jungs haben es ähnlich gesehen. Wir haben uns zu wenig getraut, Fußball zu spielen, waren im Anlaufverhalten nicht mutig genug. Insgesamt haben wir vieles vermissen lassen, was uns in den Wochen zuvor stark gemacht hat. Das war schade.“

Neben der Niederlage hat der TSV auch einen schmerzhaften Ausfall zu verkraften. Vize-Kapitän Niklas Groiß verletzte sich bei einem Foul und wird mindestens zwei bis drei Wochen fehlen. „Wir hoffen noch, dass es nicht so schlimm ist“, so Köpf. Abgesehen von den Langzeitverletzten stehen ansonsten alle Spieler zur Verfügung.

Gegner mit Erfahrung

Die nächste Aufgabe führt den TSV nach Oberachern. Der dort beheimatete SV spielt bereits seine elfte Oberliga-Saison in Folge und beendete die vergangene Runde auf einem starken sechsten Platz. Auch in der aktuellen Spielzeit ist die Mannschaft von Trainer Fabian Himmel gut gestartet und hat nach sieben Partien elf Punkte gesammelt.

Köpf erwartet einen robusten und spielstarken Gegner: „Oberachern ist im Spielaufbau sehr variabel und findet immer wieder Lösungen. Vorne haben sie mit Stefotic und Huber zwei richtig gute Stürmer für die Liga, dazu mit Güzelcoban einen super Techniker dahinter.“

Essingen will eine Reaktion zeigen

Trotz der jüngsten Niederlage blickt der Essinger Trainer optimistisch auf die anstehende Partie. „Wir wissen, dass wir es besser können als gegen den VfR – und das wollen wir unbedingt zeigen. Die Jungs haben diese Woche sehr gut trainiert. Ich bin guter Dinge, dass wir das am Samstag auch auf den Platz bringen.“