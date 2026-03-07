TSV Essingen: "Wir waren richtig bissig, haben nichts mehr zugelassen"

– Foto: Jonas Maier

Jerome Weisheit pariert einen Elfmeter, Erman Kilic trifft zum entscheidenden Tor: Der TSV Essingen zeigt im Oberliga-Spiel beim 1. Göppinger SV eine starke zweite Halbzeit und holt den ersten Sieg im neuen Jahr.

Trainer Simon Köpf änderte seine Startelf im Vergleich zum 0:0 gegen Türkspor Neckarsulm auf drei Positionen: Besnik Koci startete wieder links in der Viererkette, Blend Etemi war nach seiner Verletzung zurück und agierte rechts hinten. Janik Wiedmann fand sich nach Ablauf seiner Gelb-Rot-Sperre in einer offensiveren Rolle wieder.

Den besseren Start erwischten allerdings die Hausherren, die zu Beginn die aktivere Mannschaft waren. „Wir haben das Spielfeld zu groß werden lassen, mussten gegen den Ball sehr viel marschieren und haben lange gebraucht, um Bälle zu erobern. Dann hat in den Offensivaktionen die Kraft gefehlt“, so Köpf zu den Defiziten im ersten Durchgang.

Weisheit hält zweimal überragend

Der GSV hatte zweimal die Riesenchance, in Führung zu gehen. Das erste Mal in der 21. Minute, als Maximilian Ziesche nach einem Freistoß aus kurzer Distanz an Jerome Weisheit scheiterte. Das zweite Mal in der 38. Minute, nachdem Schiedsrichter Janik Wieland nach einem Zweikampf von Erman Kilic mit Oguzhan Kececi auf den Elfmeterpunkt gezeigt hatte. Kapitän Filip Milisic trat an, schoss flach und platziert, doch Weisheit tauchte ab und kratzte den Ball sehenswert aus dem Eck.

Essingen verbessert nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel hielt der TSV den Gegner effektiver vom eigenen Tor weg. „Wir haben das Spielfeld enger gemacht. Göppingen hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir waren richtig bissig und haben gar nichts mehr zugelassen“, so Köpf.

Einen ordentlichen Abschluss verbuchten die Hausherren noch in der 56. Minute, als Adrian Freiwald sich gut aufdrehte und aus knapp 20 Metern abzog, die Kugel jedoch über die Latte setzte. Auf der anderen Seite schlug Essingen dann in der 62. Minute zu: Wiedmann führte einen Freistoß schnell mit einer weiten Seitenverlagerung aus, Etemi steckte direkt durch für Erman Kilic, der GSV-Schlussmann Matthias Layer zum 0:1 überwand.

Mit der Führung im Rücken agierte der TSV nun selbstbewusst und hätte in der 80. Minute den Deckel draufmachen können: Niklas Groiß war nach einem Göppinger Fehlpass völlig frei vor Layer, ließ sich aber nach außen abdrängen und scheiterte am Keeper. Essingen verteidigte anschließend bis zur letzten Minute alles konsequent weg und fuhr tief in der Nachspielzeit noch einen Konter, bei dem Mergim Neziri Leon Leuze mit einer Notbremse stoppte und dafür die Rote Karte sah.

Wenig später war der erste Essinger Sieg im neuen Jahr unter Dach und Fach. Am kommenden Samstag gastiert der CfR Pforzheim in der Carento-Arena.



