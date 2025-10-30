TSV Essingen: "Wir sind derzeit sehr unangenehm zu bespielen"

Der TSV Essingen empfängt in der Oberliga am Samstag in der Carento-Arena den zuletzt starken Aufsteiger TSV Singen. Anpfiff ist um 14:30 Uhr.

Einmal mehr zeigte der TSV Essingen in der Vorwoche große Moral: Trotz Rückstand und über 60-minütiger Unterzahl entführte die Mannschaft von Trainer Simon Köpf ein verdientes 1:1 beim FV Ravensburg.

Doch die Qualität und Mentalität stimmen auch in der Breite des Essinger Kaders. Die Entwicklung der vergangenen Wochen gefällt Köpf: „Wir sind derzeit sehr unangenehm zu bespielen. Defensiv stehen wir brutal gut, lassen wenig zu. Nach vorne haben wir wieder mehr Zug entwickelt. Ich bin mit unserer Performance in den letzten Spielen total zufrieden.“

Seit fünf Partien ist der TSV nun ungeschlagen und kassierte in den vergangenen vier Begegnungen lediglich zwei Gegentreffer – und das trotz des Ausfalls mehrerer Leistungsträger wie Patrick Auracher, Yusuf Coban und Niklas Groiß. Auch der bislang starke Blend Etemi musste zuletzt zweimal verletzungsbedingt passen.

So viele Punkte wie möglich

Mit Blick auf die verbleibenden Wochen bis zur Winterpause formuliert der Coach ein klares Ziel: „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Bestenfalls gehen wir mit einem guten Polster in die Rückrunde und haben mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun – das wäre geil.“

Der kommende Gegner hat es allerdings in sich: Der TSV Singen hat sich innerhalb von fünf Jahren von der Bezirksliga in die Oberliga hochgearbeitet. Nach einem schwierigen Saisonstart übernahm erneut Aufstiegstrainer Ali Günes, der drei der bisherigen fünf Spiele unter seiner Verantwortung gewinnen konnte.

„Seit dem Trainerwechsel spielen sie einen ganz anderen Fußball. Sie sind stabil, geschlossen und mit M’Boob haben sie einen Ausnahmespieler in ihren Reihen. Auf uns wartet ein richtig harter Brocken“, so Köpf.

Personell bleibt die Lage beim TSV weitgehend unverändert. Zusätzlich fehlt der gesperrte Max Neunhoeffer.