TSV Essingen: "Wir müssen extrem gut mit dem Ball umgehen"

Das Pokalaus am Mittwoch gegen Weilimdorf war ein kleiner Stimmungsdämpfer. Trainer Simon Köpf rotierte drei Tage vor dem Start in der Oberliga auf vielen Positionen. Unter anderem kamen Jerome Weisheit, Patrick Auracher und Erman Kilic gar nicht zum Einsatz.

Mit dem kleinen, schwer zu bespielenden Kunstrasen kamen die Essinger gerade in der ersten Halbzeit nicht gut genug zu recht.

Spätestens am Samstag ab 14 Uhr spielen die Geschehnisse in Weilimdorf keine Rolle mehr. Dann geht es für den TSV Essingen in der heimischen Carento-Arena um die ersten Punkte. Zu Gast ist mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein Dauerbrenner der Oberliga. Die Bissinger gehen in ihre elfte Saison in Serie in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Mit Platz 14 und Platz 13 landeten die Gäste in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils knapp vor der Abstiegszone.

Zu der kommemden Saison gab es zahlreiche personelle Änderungen im Bissinger Kader. "Sie haben richtig gute Spieler dazu bekommen. Im Pokal haben sie mit dem 7:0 gegen Ilshofen ein Ausrufezeichen gesetzt und scheinen eine richtig gute Frühform zu haben", so Köpf über den kommenden Gegner.

Verzichten müssen die Essinger auf Yusuf Coban, Gökalp Kilic, Alessandro Abruscia und Patrick Funk. Köpf sagt, worauf es für seine Mannschaft besonders ankommt: "Wir müssen extrem gut mit dem Ball umgehen. Bissingen ist gerade im Umschaltspiel sehr gefährlich. Sie haben aber auch richtig gute Fußballer drin und werden mit Ball schon versuchen zu kicken."

Gute Fußballer finden sich jedoch auch beim TSV einige, sodass mit einem spannenden und interessanten Oberligaspiel zu rechnen sein dürfte.