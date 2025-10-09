– Foto: Nico Schoch

TSV Essingen: "Wir müssen ein bisschen improvisieren" In der Oberliga fährt der TSV Essingen mit dünner Personaldecke zum FC Denzlingen.

Der TSV Essingen gastiert am Samstag um 14 Uhr in der Oberliga beim FC Denzlingen. Trainer Simon Köpf muss dabei auf zahlreiche Spieler verzichten.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr FC Denzlingen - TSV Essingen

Geht man nach der Tabellensituation vor dem 12. Spieltag, ist der TSV Essingen, aktuell Tabellendritter, beim Schlusslicht Denzlingen klar favorisiert. Doch ein genauerer Blick zeigt: Der Aufsteiger ist in der Oberliga bislang alles andere als chancenlos. Sechs Punkte hat der FCD eingefahren, bei einem Torverhältnis von 14:21. Das verdeutlicht, dass die Niederlagen fast ausnahmslos knapp ausfielen. „Sie zeigen immer wieder, dass sie gut in der Liga mithalten können", sagt Köpf über den kommenden Gegner.

In dieser Woche war der Fokus in Essingen vor allem auf die Personalsituation gerichtet. „Wir haben alle fitten Spieler in Watte gepackt, damit sich keiner mehr verletzt“, so Köpf schmunzelnd. Sicher fehlen werden neben den Langzeitverletzten Spielern auch Jerome Niklas Groiß, Patrick Auracher und Jerome Weisheit. Hinter den Einsätzen von Blend Etemi, Jannik Pfänder, Janik Wiedmann und Julian Biebl steht dagegen noch ein Fragezeichen. „Wir müssen ein bisschen improvisieren. Es wird am Samstag wohl kaum Spieler geben, die keine Einsatzzeit bekommen. Die Jungs, die fit sind, haben es in den letzten Wochen gut gemacht und können sich weiter zeigen“, so Köpf zur angespannten Personallage.