TSV Essingen: "Wir möchten voll dagegenhalten"

Nach dem feststehenden Klassenerhalt spielt der TSV Essingen am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in der Carento-Arena gegen den FV Ravensburg, für den es noch um wichtige Punkte geht. Trainer Simon Köpf wünscht sich einen überzeugenden Abschluss vor heimischer Kulisse und hat dafür den Großteil seines Kaders zur Verfügung.

Wer ist eigentlich derzeit die formstärkste Mannschaft der Oberliga, wenn die vergangenen fünf Spiele herangezogen werden? Es ist der TSV Essingen, der aus diesen Spielen 13 von 15 möglichen Zählern geholt hat. Das große Ziel Klassenerhalt ist fix, der TSV hat sich durch eine seit dem neunten Spieltag herausragend gute Saison die dritte Oberligarunde in Folge redlich verdient.

Nicht dabei sein werden dabei Lenart Ruther, Tim Seifert sowie Tom Österle. Der Einsatz von Steffen Lang ist fraglich. Zurückkehren in den Kader wird dagegen Blend Etemi, der seine Verletzung auskuriert hat.

Gegner Ravensburg hat unter dem neuen Trainer Rahman Soyudogru in drei Spielen fünf Punkte gesammelt und besiegte in der Vorwoche die Normannia mit 4:1. Den fünftletzten Platz hat der FVR bereits sicher. Allerdings reicht dieser Rang nur zum Klassenerhalt, wenn Balingen die Aufstiegsspiele zur Regionalliga erfolgreich gestalten sollte. Die Gäste brauchen also dringend einen weiteren Dreier.

Köpf erwartet einen Gegner, der dafür alles investieren wird: „Sie werden versuchen, über den Kampf ins Spiel zu kommen, jeden Zweikampf anzunehmen und alles raushauen, um nochmal den Anschluss ans rettende Ufer zu schaffen.“ Der TSV Essingen dagegen möchte unbedingt einen erfolgreichen Abschluss vor heimischem Publikum: „Wir möchten voll dagegenhalten, unseren Zuschauern noch einmal ein gutes Spiel bieten und drei weitere Punkte einfahren.“